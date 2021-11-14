«Ибица» — «Альмерия». Прогноз на матч испанской Сегунды (14.11.2021)

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14 ноября 2021, 10:39

14 ноября 2021 года в рамках 16-го тура испанской Сегунды сыграют «Ибица» и «Альмерия». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом, по мнению букмекеров, в этой игре является «Альмерия». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.15. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.25 и на победу хозяев по 3.55.

В качестве дополнительной ставки на игру можно выбрать «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.73.

Форма команд

«Ибица» расположилась на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе испанского клуба 22 очка. Команда выиграла пять матчей, семь раз играла вничью и проиграла в трех поединках. Всего у «Ибицы» в этом сезоне 18 забитых и столько же пропущенных голов в испанской Сегунде. Коллектив из солнечной Ибицы в последних матчах выиграл у «Сосьедада II», а также сыграл вничью с «Тенерифе» и обыграл «Алькоркон».

«Альмерия» — лидер турнирной таблицы Сегунды. Испанский коллектив набрал уже 34 балла. В активе «Альмерии» 11 побед, одна ничья и три поражения. Клуб забил 29 голов и пропустил 11 мячей. В последних встречах «Альмерия» только побеждает, испанский коллектив завоевал три балла в играх с «Бургосом», «Спортингом» и «Леганесом».

Информация для ставок

«Альмерия» победила в пяти матчах кряду

«Ибица» не проигрывает пять поединков подряд

У «Альмерии» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно присмотреться к ставке на ничейный исход или победу «Ибицы» по коэффициенту 1.70. «Ибица» в последних матчах показывает, что команда не просто так смогла пробиться в Сегунду из третьего дивизиона. Испанский клуб вполне может заработать минимум один балл в этой игре.