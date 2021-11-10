Ирак – Сирия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (11.11.2021)

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10 ноября 2021, 16:38

Представляем прогноз и анализ ставок букмекерских контор на матч квалификации чемпионата мира в зоне Азии между сборными Ирака и Сирии.

Ставки букмекеров

Умеренным фаворитом этой встречи букмекеры считают хозяев поля. Поставить на победу Ирака БК Мелбет предлагает по коэффициенту 2.24, ничья доступна за 3.10, а победа Сирии котируется в 3.48.

При этом аналитики убеждены, что в этой игре команды установят лимит на забитые голы. Заключить пари на ТМ(2,5) можно по коэффициенту 1.45, ТБ (2,5) – 2.50.

Форма команд

Ирак еще не побеждал в текущем раунде квалификации чемпионата мира. Набрав три очка в ничейных матчах, сборная расположилась на предпоследнем месте в общем зачете.

Единственное поражение в отборе Ирак потерпел дома от Ирана (0:3), а ничья фиксировалась в противостояниях с Южной Кореей (0:0), Ливаном (0:0) и ОАЭ (2:2).

Сирия еще хуже проводит этот отбор. Команда базируется на последнем месте в турнирной таблице, потерпев поражения от Ирана (0:1), Южной Кореи (1:2) и Ливана (2:3), а в домашней встрече с национальной сборной ОАЭ была зафиксирована результативная ничья (1:1).

Последняя очная встреча соперников датирована 2019 годом. Тогда на групповой стадии азиатского турнира Ирак и Сирия разделили очки, сыграв вничью 0:0.

Информация для ставок

В 4 из 5 прошлых встреч между Ираком и Сирией фиксировалась ничья

Ставка ТМ(2,5) прошла в 9 из 10 предыдущих встреч соперников

Сирия проиграла все три гостевых матча в квалификации чемпионата мира

Прогноз