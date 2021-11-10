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Ирак – Сирия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (11.11.2021)

10 ноября 2021, 16:38

Представляем прогноз и анализ ставок букмекерских контор на матч квалификации чемпионата мира в зоне Азии между сборными Ирака и Сирии.

Отбор ЧМ-2022. Азия
Ирак
Сирия
1 : 1
завершен
11 ноября 2021, 20:00
четверг
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.203.073.78
Фонбет 2.25 3.00 3.60
Мелбет 2.36 3.06 3.28
1XBET 2.24 3.13 3.46
BetBoom 2.71 2.85 3.10

Ставки букмекеров

Умеренным фаворитом этой встречи букмекеры считают хозяев поля. Поставить на победу Ирака БК Мелбет предлагает по коэффициенту 2.24, ничья доступна за 3.10, а победа Сирии котируется в 3.48.

При этом аналитики убеждены, что в этой игре команды установят лимит на забитые голы. Заключить пари на ТМ(2,5) можно по коэффициенту 1.45, ТБ(2,5) – 2.50.

Форма команд

Ирак еще не побеждал в текущем раунде квалификации чемпионата мира. Набрав три очка в ничейных матчах, сборная расположилась на предпоследнем месте в общем зачете.

Единственное поражение в отборе Ирак потерпел дома от Ирана (0:3), а ничья фиксировалась в противостояниях с Южной Кореей (0:0), Ливаном (0:0) и ОАЭ (2:2).

Сирия еще хуже проводит этот отбор. Команда базируется на последнем месте в турнирной таблице, потерпев поражения от Ирана (0:1), Южной Кореи (1:2) и Ливана (2:3), а в домашней встрече с национальной сборной ОАЭ была зафиксирована результативная ничья (1:1).

Последняя очная встреча соперников датирована 2019 годом. Тогда на групповой стадии азиатского турнира Ирак и Сирия разделили очки, сыграв вничью 0:0.

Информация для ставок

  • В 4 из 5 прошлых встреч между Ираком и Сирией фиксировалась ничья
  • Ставка ТМ(2,5) прошла в 9 из 10 предыдущих встреч соперников
  • Сирия проиграла все три гостевых матча в квалификации чемпионата мира

Прогноз

Ираку и Сирии очень трудно даются забитые голы в текущем отборе ЧМ-2022. При этом обе команды стараются действовать в прагматичном стиле с оглядкой на оборону, в том числе и в очных противостояниях. Учитывая это, рекомендуем ставку на ТМ (2) голов по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.86 1.96 1.53 2.53
Мелбет 1.45 2.65
1XBET 1.41 3.03
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Все комментарии
4ynkk9d6mm3q
4ynkk9d6mm3q
10 ноября в 20:44
Ирак одержит победу.
shlomo
shlomo
10 ноября в 16:41
Ирак будет биться...
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