«Эльче» — «Реал Сосьедад». Прогноз на матч испанской Примеры (27.08.2022)

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сегодня, 18:37

Ставки букмекеров

«Реал Сосьедад» идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 2.20, ничья в игре котируется по 3.75, а победа «Эльче» по 3.15 в БК Лига Ставок.

Аналитики ожидают низового исхода встречи. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.64, а ТБ (2.5) за 2.35.

Форма команд

«Эльче» к третьему туру имеет в графе набранных очков – один. В крайнем противостоянии при домашних трибунах была расписана «мировая» с «Альмерия» (1:1).

«Реал Сосьедад» в двух стартовых играх набрал три очка, минимально обыграв «Кадис», а в крайнем противостоянии в домашних стенах победа отдана «Барселона» (1:4).

Информация для ставок

«Реал Сосьедад» не проиграл в 11 из 15 последних матчах

В восьми из 10 последних домашних матчах «Эльче» забил менее 2.5 голов

«Реал Сосьедад» выиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание амбиции команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (0) «Реал Сосьедад» с коэффициентом 1.53 в БК Лига Ставок.