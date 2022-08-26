«Эльче» — «Реал Сосьедад». Прогноз на матч испанской Примеры (27.08.2022)

Ставки букмекеров
«Реал Сосьедад» идет фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 2.20, ничья в игре котируется по 3.75, а победа «Эльче» по 3.15 в БК Лига Ставок.
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завтра, 18:30
Аналитики ожидают низового исхода встречи. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.64, а ТБ (2.5) за 2.35.
Форма команд
«Эльче» к третьему туру имеет в графе набранных очков – один. В крайнем противостоянии при домашних трибунах была расписана «мировая» с «Альмерия» (1:1).
«Реал Сосьедад» в двух стартовых играх набрал три очка, минимально обыграв «Кадис», а в крайнем противостоянии в домашних стенах победа отдана «Барселона» (1:4).
Информация для ставок
- «Реал Сосьедад» не проиграл в 11 из 15 последних матчах
- В восьми из 10 последних домашних матчах «Эльче» забил менее 2.5 голов
- «Реал Сосьедад» выиграл в четырех из пяти последних очных встречах
Прогноз
Взяв во внимание амбиции команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (0) «Реал Сосьедад» с коэффициентом 1.53 в БК Лига Ставок.