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«Мальорка» — «Алавес». Прогноз на матч Примеры (19.04.2022)

сегодня, 00:29
Мальорка - Алавес

Ставки букмекеров

«Мальорка» идет фаворитом предстоящего матча. Ставку на победу хозяев можно заиграть с коэффициентом 2.25, ничейный исход поединка предлагается по 3.30, а победа «Алавеса» по 3.45 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.223.373.63
Фонбет 2.15 3.25 3.55
Мелбет 2.23 3.32 3.76
1XBET 2.23 3.32 3.76
BetBoom 2.25 3.28 3.53

Аналитики не ожидают большого количества голов в игре. Ставка на ТМ (2.5) идет по цене 1.64, ТБ (2.5) 2.35.

Форма команд

«Мальорка» в текущем сезоне располагает такими результатами: семь побед, восемь ничьих и 17 поражений. Клуб после 32 сыгранных туров занимает 17 место в таблице с 29 набранными очками. Последние пять туров завершились одним победным результатом и четырьмя проигрышами. Крайний матч был проигран «Эльче» (3:0).

«Алавес» находится в еще худшей ситуации. Клуб занимает предпоследние место в таблице, имея в активе всего 25 очков. Прошедшие пять туров закончились четырьмя поражениями, а в крайней игре была добыта победа над «Райо Вальекано» (1-0).

Информация для ставок

  • «Алавес» проиграл девять из 15 последних матчей
  • 10 из 15 последних матчей «Алавеса» завершились с менее 3.5 голами
  • В девяти из 10 последних очных встречах забила одна команда, или голов не было

Прогноз

Турнирное положение команд, вынуждает их выкладываться в каждой игре на максимум. Учитывая текущую форму и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьет только одна команда, или не будет голов по коэффициенту 1.81 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.13 1.79 1.63 2.40 1.29 3.84
Фонбет 1.60 2.30
Мелбет 1.67 2.40
1XBET 1.67 2.40
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 03:54
В этом матче победа или ничья команды хозяев поля и тотал меньше 2,5. Удачи
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