«Мальорка» — «Алавес». Прогноз на матч Примеры (19.04.2022)

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сегодня, 00:29

Ставки букмекеров

«Мальорка» идет фаворитом предстоящего матча. Ставку на победу хозяев можно заиграть с коэффициентом 2.25, ничейный исход поединка предлагается по 3.30, а победа «Алавеса» по 3.45 в БК Фонбет.

Аналитики не ожидают большого количества голов в игре. Ставка на ТМ (2.5) идет по цене 1.64, ТБ (2.5) 2.35.

Форма команд

«Мальорка» в текущем сезоне располагает такими результатами: семь побед, восемь ничьих и 17 поражений. Клуб после 32 сыгранных туров занимает 17 место в таблице с 29 набранными очками. Последние пять туров завершились одним победным результатом и четырьмя проигрышами. Крайний матч был проигран «Эльче» (3:0).

«Алавес» находится в еще худшей ситуации. Клуб занимает предпоследние место в таблице, имея в активе всего 25 очков. Прошедшие пять туров закончились четырьмя поражениями, а в крайней игре была добыта победа над «Райо Вальекано» (1-0).

Информация для ставок

«Алавес» проиграл девять из 15 последних матчей

10 из 15 последних матчей «Алавеса» завершились с менее 3.5 голами

В девяти из 10 последних очных встречах забила одна команда, или голов не было

Прогноз

Турнирное положение команд, вынуждает их выкладываться в каждой игре на максимум. Учитывая текущую форму и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьет только одна команда, или не будет голов по коэффициенту 1.81 в БК Фонбет.