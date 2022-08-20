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«Осасуна» — «Кадис». Прогноз на матч испанской Примеры (20.08.2022)

сегодня, 02:04
Осасуна - Кадис

Ставки букмекеров

«Осасуна» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.02, ничья в игре котируется по 3.20, а победа «Кадис» по 4.00 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.943.394.70
Лига Ставок 1.97 3.30 4.40
Мелбет 1.98 3.46 4.46
1XBET 1.98 3.46 4.46

Аналитики ожидают низового исхода матча. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.58, а ТБ (2.5) за 2.39.

Форма команд

«Осасуна» стартовала в чемпионате с победы над одним из фаворитов. В домашних стенах была обыграна «Севилья» (2:1).

«Кадис» начал турнир менее удачно. В первом туре допущено минимальное поражения от «Реал Сосьедад» (0:1)

Информация для ставок

  • В 10 из 15 последних матчей «Осасуна» забили обе команды
  • «Кадис» не выиграл в 10 из 15 последних матчах
  • «Осасуна» не проиграла в пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание актуальную статистику, амбиции команд и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (0) «Осасуна» с коэффициентом 1.44 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.07 1.85 1.60 2.48 1.29 3.82
Лига Ставок 2.01 1.78 1.56 2.39
Мелбет 1.63 2.50
1XBET 1.63 2.50
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