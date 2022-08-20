«Осасуна» — «Кадис». Прогноз на матч испанской Примеры (20.08.2022)

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сегодня, 02:04

Ставки букмекеров

«Осасуна» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.02, ничья в игре котируется по 3.20, а победа «Кадис» по 4.00 в БК Лига Ставок.

Аналитики ожидают низового исхода матча. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.58, а ТБ (2.5) за 2.39.

Форма команд

«Осасуна» стартовала в чемпионате с победы над одним из фаворитов. В домашних стенах была обыграна «Севилья» (2:1).

«Кадис» начал турнир менее удачно. В первом туре допущено минимальное поражения от «Реал Сосьедад» (0:1)

Информация для ставок

В 10 из 15 последних матчей «Осасуна» забили обе команды

«Кадис» не выиграл в 10 из 15 последних матчах

«Осасуна» не проиграла в пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание актуальную статистику, амбиции команд и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (0) «Осасуна» с коэффициентом 1.44 в БК Лига Ставок.