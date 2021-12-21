«Рома» — «Сампдория». Прогноз на матч Серии А (22.12.2021)

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21 декабря 2021, 13:36

В матче 19-го тура итальянского чемпионата мы увидим битву в Риме, где местная «Рома» примет «Сампдорию». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Котировки букмекеров на эту игру выглядят следующим образом: победу хозяев можно выбрать в БК Фонбет по коэффициенту 1.6. В случае неожиданной победы гостевой команды залетит коэффициент 5.47. За ничью в игре этих коллективов можно получить выигрыш по коэффициент 4.26.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициент 1.61. Низовой исход матча (ТМ 2.5) идёт по коэффициенту 2.27. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Рома» смогла выбраться из череды неудач и оформить несколько побед подряд. Последняя из них самая яркая – выездная разгромная победа над «Аталантой» со счетом 4:1. Матчем ранее «волки» сражались дома со «Специей» и без проблем победили (2:0).

«Сампдория» на прошлой неделе прошла стадию 1/16 финала Кубка страны, обыграв дома «Торино» со счетом 2:1. Дальше коллектив принимал дома «Венецию» в рамках чемпионата и не смог завоевать три очка, ничья (1:1). Команда после 18-го тура имеет в активе 19 очков и находится на 15-й строчке в таблице.

Информация для ставок

«Рома» победила шесть раз в последних восьми матчах

«Сампдория» забивает в восьми играх подряд

Четыре из пяти минувших очных встреч завершились результатом ТМ 2.5

Три из четырех последних поединков и «Ромы», и «Сампдории» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз