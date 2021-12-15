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«Верона» — «Эмполи». Прогноз на матч Кубка Италии (15.12.2021)

15 декабря 2021, 07:41

На поединок 1/16 финала Кубка Италии «Эмполи» приедет в гости к «Вероне». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту интересную встречу.

Италия. Кубок 2021/2022
Верона
Эмполи
3 : 4
завершен
15 декабря 2021, 17:00
среда
Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

В этой игре определить однозначного фаворита оказалось сложно, поэтому букмекеры отдают лишь небольшое предпочтение хозяевам поля. Победу «Вероны» можно взять по коэффициенту 1.9 в БК Мелбет. Поверить в успех «Эмполи» любой игрок может по коэффициенту 3.73. Сделать ставку на ничейный результат можно по коэффициенту 3.8.

Форма команд

«Верона» в минувшем туре национального чемпионата на своем поле принимала «Аталанту» и выглядела достойно на фоне грозного соперника, но зацепиться за очки не удалось, поражение 1:2. На стадии 1/32 финала Кубка страны сражалась с «Катандзаро» и без проблем победила 3:0.

«Эмполи» на данном отрезке сезона на хорошем ходу, о чем свидетельствует беспроигрышная серия. Коллектив организован, в минувших турах чемпионата были повержены «Наполи» (1:0) и «Удинезе» (3:1). В Кубке была пройдена «Виченца» (4:2).

Информация для ставок

• «Верона» выиграла пять из семи последних домашних матчей
• Беспроигрышная серия «Эмполи» составляет четыре поединка (три победы и ничья)
• Минувшая очная встреча завершилась победой «Вероны» (2:1)

Прогноз

Нас ждет игра двух середняков чемпионата Италии. Предлагаем сделать ставку «на обе забьют» по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.29 1.66 1.78 2.10
Мелбет 2.57 1.47
1XBET 4.89 1.19
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Gahi
Gahi
15 декабря 2021 в 08:18
Победа команды "Вероны" в этом матче. Удачи
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