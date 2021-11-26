«Кадис» — «Атлетико». Прогноз на матч Примеры (28.11.2021)

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26 ноября 2021, 20:06

28 ноября 2021 года «Кадис» примет«Атлетико» в рамках 15-го тура Примеры. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Атлетико». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.50. Ничейный исход оценивается в 4.00, а победа хозяев в 7.50.

Форма команд

«Кадис» в нынешнем сезоне расположился на 16-й строчке в турнирной таблице Примеры. У клуба — 12 баллов. Команда выиграла два поединка, шесть раз играла вничью и столько же проигрывала. Всего у «Кадиса» 12 забитых и 20 пропущенных. В последних встречах «Кадис» уступил «Хетафе», а также выиграл у «Атлетика» из Бильбао и сыграл вничью с «Мальоркой».

«Атлетико» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе «матрасников» — 26 пунктов. Команда выиграла семь поединков, пять раз играла вничью и проиграла в одной игре. У «Атлетико» 22 гола и 13 пропущенных мячей. «Матрасники» в последних поединках выиграли у «Осасуны», а также сыграли вничью с «Валенсией» и обыграли «Бетис».

Информация для ставок

● «Атлетико» проиграл два матча из последних пяти во всех турнирах

● «Кадис» выиграл один матч из последних пяти

● У «Атлетико» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре стоит сделать ставку на тотал голов меньше двух по коэффициенту 2.35. В матче с участием «Атлетико» много забитых мячей ждать не стоит, это не та команда, которая обожает играть в атаку.