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«Кадис» — «Атлетико». Прогноз на матч Примеры (28.11.2021)

26 ноября 2021, 20:06

28 ноября 2021 года «Кадис» примет«Атлетико» в рамках 15-го тура Примеры. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Испания. Примера 2021/2022
Кадис
Атлетико
1 : 4
завершен
28 ноября 2021, 20:30
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
8.094.081.52
Мелбет 8.30 4.32 1.47
1XBET 8.30 4.50 1.48
BetBoom 8.62 4.06 1.45

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Атлетико». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.50. Ничейный исход оценивается в 4.00, а победа хозяев в 7.50.

Форма команд

«Кадис» в нынешнем сезоне расположился на 16-й строчке в турнирной таблице Примеры. У клуба — 12 баллов. Команда выиграла два поединка, шесть раз играла вничью и столько же проигрывала. Всего у «Кадиса» 12 забитых и 20 пропущенных. В последних встречах «Кадис» уступил «Хетафе», а также выиграл у «Атлетика» из Бильбао и сыграл вничью с «Мальоркой».

«Атлетико» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе «матрасников» — 26 пунктов. Команда выиграла семь поединков, пять раз играла вничью и проиграла в одной игре. У «Атлетико» 22 гола и 13 пропущенных мячей. «Матрасники» в последних поединках выиграли у «Осасуны», а также сыграли вничью с «Валенсией» и обыграли «Бетис».

Информация для ставок

● «Атлетико» проиграл два матча из последних пяти во всех турнирах
● «Кадис» выиграл один матч из последних пяти
● У «Атлетико» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре стоит сделать ставку на тотал голов меньше двух по коэффициенту 2.35. В матче с участием «Атлетико» много забитых мячей ждать не стоит, это не та команда, которая обожает играть в атаку.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.83 2.09
1XBET 1.32 3.54
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Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
26 ноября в 21:03
Ничья в принципе возможна.
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