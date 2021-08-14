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«Кадис» — «Леванте». Прогноз на матч чемпионата Испании (14.08.2021)

вчера, 15:44

«Кадис» примет «Леванте» в рамках первого тура испанской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.863.262.74
Лига Ставок 2.80 3.40 2.60
Фонбет Live! 24.00 5.50 1.20
Мелбет 3.41 3.36 2.27
1XBET 3.36 3.30 2.40
BetBoom 3.18 3.18 2.38

Ставки букмекеров

Победа «Кадиса» идет по коэффициенту 2.80. На ничейный исход можно поставить за 3.20, а на победу «Леванте» за 2.60.

Форма команд

В прошлом сезоне «Кадис» был настоящей грозой топ-клубов Испании. Команда набрала 4 очка в 2 матчах с «Барселоной». Клуб обыгрывал «Реал», но споткнулся об «Атлетико». В товарищеских матчах этого сезона команда выглядела не так хорошо, как раньше. Клуб проиграл в трех поединках, но выиграл в матчах против сильных команд. Например, «Кадис» обыграл «Атлетико Мадрид», который является действующим чемпионом Испании. Матч закончился со счетом 2:1. Сейчас «Кадис» находится в хорошей форме, но игра оставляет желать лучшего.

«Леванте» выглядит ужасно. Команда провела несколько плохих поединков и оставила после себя плохое впечатление. В товарищеских матчах у клуба были три победы — триумф над «Ренном», победа над «Атромитосом» и удачный матч против «Эльче». В матчах, где соперником является более сильный клуб, «Леванте» ничего не может показать. Команда много пропускает и мало забивает. В целом, по игре клуба нельзя сказать, что «Леванте» способен бороться даже за середину таблицы в Примере.

Информация для ставок

  • «Леванте» проиграл четыре матча из последних пяти
  • «Кадис» выиграл два матча из последних пяти
  • «Леванте» пропустил шесть мячей в пяти последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно поставить на «обе команды забьют» по коэффициенту 1.73.

Также букмекеры предложили отличный коэффициент на победу «Алавеса» в матче с «Реалом».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.49 1.59 1.75 2.19
Лига Ставок 2.70 1.44 1.87 1.90 1.49 2.55
Мелбет 1.71 2.19
1XBET 1.06 10.40
BetBoom 2.19 1.69 1.64 2.28 1.33 3.34
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STVA 1
STVA 1
вчера в 15:46
Хозяева не проиграют
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