«Кадис» — «Леванте». Прогноз на матч чемпионата Испании (14.08.2021)

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вчера, 15:44

«Кадис» примет «Леванте» в рамках первого тура испанской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Победа «Кадиса» идет по коэффициенту 2.80. На ничейный исход можно поставить за 3.20, а на победу «Леванте» за 2.60.

Форма команд

В прошлом сезоне «Кадис» был настоящей грозой топ-клубов Испании. Команда набрала 4 очка в 2 матчах с «Барселоной». Клуб обыгрывал «Реал», но споткнулся об «Атлетико». В товарищеских матчах этого сезона команда выглядела не так хорошо, как раньше. Клуб проиграл в трех поединках, но выиграл в матчах против сильных команд. Например, «Кадис» обыграл «Атлетико Мадрид», который является действующим чемпионом Испании. Матч закончился со счетом 2:1. Сейчас «Кадис» находится в хорошей форме, но игра оставляет желать лучшего.

«Леванте» выглядит ужасно. Команда провела несколько плохих поединков и оставила после себя плохое впечатление. В товарищеских матчах у клуба были три победы — триумф над «Ренном», победа над «Атромитосом» и удачный матч против «Эльче». В матчах, где соперником является более сильный клуб, «Леванте» ничего не может показать. Команда много пропускает и мало забивает. В целом, по игре клуба нельзя сказать, что «Леванте» способен бороться даже за середину таблицы в Примере.

Информация для ставок

«Леванте» проиграл четыре матча из последних пяти

«Кадис» выиграл два матча из последних пяти

«Леванте» пропустил шесть мячей в пяти последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно поставить на «обе команды забьют» по коэффициенту 1.73.

Также букмекеры предложили отличный коэффициент на победу «Алавеса» в матче с «Реалом».