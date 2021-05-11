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«Кальяри» — «Фиорентина». Прогноз на матч чемпионата Италии (12.05.2021)

вчера, 07:59

В 36-м туре Серии А «Фиорентина» сыграет на выезде с «Кальяри». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок букмекеров на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет в этом матче отдает преимущество «Кальяри». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.65. Ничейный исход оценивается в 3.05. Победа «Фиорентины» представлена коэффициентом 3.00.

Букмекеры также верят в результативность встречи. Ставка на тотал больше 2.5 голов котируется в 1.86. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.01. Исход «обе команды забьют» представлен коэффициентом 1.61

Форма команд

«Фиорентина» показывает хорошие результаты в последних встречах чемпионата Италии и практически гарантировала себе место в элитном дивизионе на следующий сезон. После серии неудачных поединков команда из Флоренции не проигрывает на протяжении 4 туров. В прошлом матче «Фиорентина» обыграла на своем поле «Лацио» (2:0), а немного ранее сыграла вничью с «Болоньей» (3:3).

«Кальяри» набрал очень хорошую форму к концу сезона, что подтверждают 13 набранных очков в последних 5 матчах. Команда смогла покинуть зону вылета, и, вероятнее всего, начнет следующий сезон в Серии А. В последних двух турах «Кальяри» переиграл «Беневенто» (3:1) и поделил очки с «Наполи» (1:1).

Информация для ставок

  • В девяти из десяти последних матчей «Фиорентины» сыграла ставка «обе забьют»
  • «Кальяри» не проигрывает последние пять матчей в чемпионате
  • Из 10 последних матчей между командами «Кальяри» выиграл 4 встречи, а «Фиорентина» одержала 3 победы
  • Шесть из восьми последних матчей команд завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды находятся в хорошей форме и намерены продлить успешную серию. Предполагаем, что, как и в большинстве матчей между этими клубами, болельщики не увидят большого количества забитых мячей. Сделать ставку на ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.01 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.10 1.41 2.01 1.89 1.60 2.48
Лига Ставок 3.00 1.40 1.96 1.86 1.57 2.42
Мелбет 2.02 1.92
1XBET 2.88 1.42 2.02 1.92 1.58 2.38
BetBoom 3.01 1.41 1.98 1.88 1.58 2.46
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shlomo
shlomo
вчера в 08:07
Хозяева не проиграют
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