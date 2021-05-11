«Кальяри» — «Фиорентина». Прогноз на матч чемпионата Италии (12.05.2021)

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вчера, 07:59

В 36-м туре Серии А «Фиорентина» сыграет на выезде с «Кальяри». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок букмекеров на данный поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет в этом матче отдает преимущество «Кальяри». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.65. Ничейный исход оценивается в 3.05. Победа «Фиорентины» представлена коэффициентом 3.00.

Букмекеры также верят в результативность встречи. Ставка на тотал больше 2.5 голов котируется в 1.86. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.01. Исход «обе команды забьют» представлен коэффициентом 1.61

Форма команд

«Фиорентина» показывает хорошие результаты в последних встречах чемпионата Италии и практически гарантировала себе место в элитном дивизионе на следующий сезон. После серии неудачных поединков команда из Флоренции не проигрывает на протяжении 4 туров. В прошлом матче «Фиорентина» обыграла на своем поле «Лацио» (2:0), а немного ранее сыграла вничью с «Болоньей» (3:3).

«Кальяри» набрал очень хорошую форму к концу сезона, что подтверждают 13 набранных очков в последних 5 матчах. Команда смогла покинуть зону вылета, и, вероятнее всего, начнет следующий сезон в Серии А. В последних двух турах «Кальяри» переиграл «Беневенто» (3:1) и поделил очки с «Наполи» (1:1).

Информация для ставок

В девяти из десяти последних матчей «Фиорентины» сыграла ставка «обе забьют»

«Кальяри» не проигрывает последние пять матчей в чемпионате

Из 10 последних матчей между командами «Кальяри» выиграл 4 встречи, а «Фиорентина» одержала 3 победы

Шесть из восьми последних матчей команд завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды находятся в хорошей форме и намерены продлить успешную серию. Предполагаем, что, как и в большинстве матчей между этими клубами, болельщики не увидят большого количества забитых мячей. Сделать ставку на ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.01 в букмекерской конторе Мелбет.