«Кальяри» — «Сассуоло». Прогноз на матч Серии А (31.01.2021)

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вчера, 13:11

Интересный поединок двух команд подарит нам 20-й тур чемпионата Италии. «Кальяри» ждет в гости «Сассуоло». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Сассуоло». Поставить на их победу можно с коэффициентом 2.39. Победа «Кальяри» оценивается в 3.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.45.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.66. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.31. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.53.

Форма команд

«Сассуоло» очень бодро начал чемпионат и еще несколько месяц назад находился в группе лидеров. Клуб отбирал очки у грандов, много забивал и пропускал. Сейчас «Сассуоло» немного остепенился и уже три матча не может победить. В прошлой игре команда проиграла «Лацио» (2:1), а туром ранее сыграла вничью с «Пармой» (1:1).

У «Кальяри» продолжает глубокий кризис. Все попытки тренерского штаба и руководства поправить ситуацию пока что не приносят успеха. Клуб уже занимает 18 место и находится в зоне вылета. В прошлом туре «Кальяри» проиграл «Дженоа» (0:1).

Информация для ставок

«Сассуоло» не может выиграть уже три матча в Серии А.

«Кальяри» проиграл семь матчей подряд в чемпионате.

Четыре из пяти матчей между командами завершились вничью.

Последние пять выездных частей «Сассуоло» завершились с исходом «обе забьют»

Прогноз

«Сассуоло» давно не радовал болельщиков победами и сейчас самое время исправить данную оплошность. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на победу гостей с коэффициентом 2.39.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Аталанта» — «Лацио».