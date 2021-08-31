«Кардифф МЮ» — «Пенибонт». Прогноз на матч Премьер-лиги Уэльса (31.08.2021)

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31 августа 2021, 10:40

31 августа 2021 года «Кардифф МЮ » сыграет против «Пенибонта» в рамках очередного тура Премьер-лиги Уэльса.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Кардифф МЮ ». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.10. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.50, а на победу гостей по 3.15.

Форма команд

«Кардифф МЮ » стартовал с двумя баллами в активе. Клуб находится на десятой строчке. В последних матчах «Кардифф МЮ » выглядит очень плохо. В первом туре клуб проиграл «Флинту» со счетом 1:5, затем дважды сыграл вничью. Примечательно, что два ничейных исхода «Кардиффа» — это матчи со счетом 0:0.

«Пенибонт» находится на шестой строчке в турнирной таблице, в активе клуба — три балла. Команда трижды сыграла вничью на старте. Не лучший старт для команды, которая претендует на чемпионское золото. Сейчас у команды есть одна большая проблема — забитые мячи. Клуб мало забивает, поэтому не всегда способен побеждать за счет своей линии атаки.

Информация для ставок

● «Пенибонт» не побеждает четыре игры кряду

● «Кардифф МЮ » не побеждает три игры подряд

● «Пенибонт» забил десять голов в последних пяти матчах

Прогноз

Стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют» по 1.62.

Букмекеры также предлагают отличный коэффициент на комбинированную ставку в матче Премьер-лиги Уэльса «Барри Таун» — «Хаверфордуэст».