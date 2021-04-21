«Карлсруэ» — «Вюрцбургер Кикерс». Прогноз на матч второй Бундеслиги (23.04.2021)

Одним из самых интересных матчей дня в 31 туре второй Бундеслиги станет игра «Карлсруэ» — «Вюрцбургер Кикерс». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на данную встречу.
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завтра, 19:30
Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение «Карлсруэ». Коэффициент на их победу составит 1.62. Успех «Вюрцбургер Кикерс» оценивается по коэффициенту 5.3 в букмекерской конторе Мелбет. Шансы на ничью по котировкам букмекеров составили 4.
На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.74. Низовая встреча менее вероятна и составляет 2.1.
Форма команд
«Карлсруэ» расположился в середине турнирной таблицы и не имеет серьезных задач на конец сезона. Команда доигрывает чемпионат и не имеет шансов существенно продвинуться по турнирной таблице. Коллектив несколько матчей не может выиграть, поэтому тренерскому штабу следует задуматься о решении этой проблемы. В прошлом туре «Карлсруэ» проиграл «Оснабрюку» (0:1), а немного ранее сыграл вничью с «Падерборном» (2:2).
«Вюрцбургер Кикерс» существенно отстал от соперников и занимает последнее место в турнирной таблице. Вероятнее всего, команда не сможет уберечь себя от вылета из второй Бундеслиги. Клуб одержал всего одну победу в последних матчах чемпионата, чего крайне мало для сохранения прописки во второй Бундеслиге. Последние два матча «Вюрцбургер Кикерс» закончились поражениями от «Дармштадта 98» (1:3) и «Санкт-Паули» (0:4).
Информация для ставок
- «Карлсруэ» и «Вюрцбургер Кикерс» смогли одержать всего по одной победе в последних пяти матчах
- «Вюрцбургер Кикерс» не смог выиграть ни одного матча против «Карлсруэ» за последние восемь встреч
- «Карлсруэ» не забивает на своем стадионе уже пять матчей подряд
- «Вюрцбургер Кикерс» проиграл девять из десяти матчей на выезде (включая товарищеские встречи)
Прогноз
«Вюрцбургер Кикерс» понимает свое положение, что не придает им дополнительной уверенности. «Карлсруэ» также находится не в лучшей форме, поэтому мы предлагаем поверить в аккуратный, закрытый футбол, в котором не будет забито много голов. Сделать ставку на ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Мелбет.