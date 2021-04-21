«Карлсруэ» — «Вюрцбургер Кикерс». Прогноз на матч второй Бундеслиги (23.04.2021)

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вчера, 22:21

Одним из самых интересных матчей дня в 31 туре второй Бундеслиги станет игра «Карлсруэ» — «Вюрцбургер Кикерс». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на данную встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Карлсруэ». Коэффициент на их победу составит 1.62. Успех «Вюрцбургер Кикерс» оценивается по коэффициенту 5.3 в букмекерской конторе Мелбет. Шансы на ничью по котировкам букмекеров составили 4.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.74. Низовая встреча менее вероятна и составляет 2.1.

Форма команд

«Карлсруэ» расположился в середине турнирной таблицы и не имеет серьезных задач на конец сезона. Команда доигрывает чемпионат и не имеет шансов существенно продвинуться по турнирной таблице. Коллектив несколько матчей не может выиграть, поэтому тренерскому штабу следует задуматься о решении этой проблемы. В прошлом туре «Карлсруэ» проиграл «Оснабрюку» (0:1), а немного ранее сыграл вничью с «Падерборном» (2:2).

«Вюрцбургер Кикерс» существенно отстал от соперников и занимает последнее место в турнирной таблице. Вероятнее всего, команда не сможет уберечь себя от вылета из второй Бундеслиги. Клуб одержал всего одну победу в последних матчах чемпионата, чего крайне мало для сохранения прописки во второй Бундеслиге. Последние два матча «Вюрцбургер Кикерс» закончились поражениями от «Дармштадта 98» (1:3) и «Санкт-Паули» (0:4).

Информация для ставок

«Карлсруэ» и «Вюрцбургер Кикерс» смогли одержать всего по одной победе в последних пяти матчах

«Вюрцбургер Кикерс» не смог выиграть ни одного матча против «Карлсруэ» за последние восемь встреч

«Карлсруэ» не забивает на своем стадионе уже пять матчей подряд

«Вюрцбургер Кикерс» проиграл девять из десяти матчей на выезде (включая товарищеские встречи)

Прогноз

«Вюрцбургер Кикерс» понимает свое положение, что не придает им дополнительной уверенности. «Карлсруэ» также находится не в лучшей форме, поэтому мы предлагаем поверить в аккуратный, закрытый футбол, в котором не будет забито много голов. Сделать ставку на ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Мелбет.