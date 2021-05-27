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«Картахена» — «Жирона». Прогноз на матч Сегунды (30.05.2021)

сегодня, 05:45

«Жирона» сыграет в гостях с «Картахеной» в заключительном туре испанской Сегунды. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.193.032.57
Лига Ставок 3.05 3.00 2.50

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение «Жироне». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.5. Ничейный исход оценивается в 3.00. Победа «Картахены» представлена коэффициентом 3.1.

Форма команд

«Картахена» находится на 16-й строчке в турнирной таблице с 48 баллами в активе. Команда выиграла 12 поединков, столько же раз сыграла вничью и проиграла в 17 матчах. На счету клуба 43 забитых мяча и 51 пропущенный гол. Благодаря неплохим результатам в последних матчах «Картахена» сохранила прописку в Сегунде на следующий сезон.

«Жирона» набрала 70 баллов и занимает 5-ю строчку в турнирной таблице. На счету каталонского клуба 20 побед, 10 ничьих и 11 поражений. Команда забила 46 голов и пропустила 35 мячей.«Жирона» находится в отличной форме и уже гарантировала себе участие в плей-офф за выход в Примеру.

Информация для ставок

  • «Жирона» выиграла семь матчей подряд
  • «Картахена» выиграла три матча из последних пяти
  • «Жирона» забила восемь голов в пяти последних матчах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют», по коэффициенту 1.83. Также можно поставить на победу «Жироны» с учетом форы (0) по коэффициенту 1.72.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч Первой лиги Украины «Металлист 1925» — «Черноморец».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.43 1.61 1.72 2.19
Лига Ставок 2.23 1.61 1.65 2.16
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STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:09
Думаю гости не проиграют
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