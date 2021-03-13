«Кастельон» — «Сабадель». Прогноз на матч Сегунды (13.03.2021)

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вчера, 15:52

«Кастельон» примет «Сабадель» в рамках 29-го тура испанской Сегунды. Эти команды сыграют 13 марта 2021 года. Оба клуба не собираются в Примеру и находятся в подвале турнирной таблицы, но в этом матче они попытаются выложиться на полную, в этом поединке точно будет на что посмотреть. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч в Испании.

Ставки букмекеров

«Кастельон» является фаворитом этого матча, на его победу можно поставить по коэффициенту 2.30. Также букмекеры рекомендуют сделать ставку на ничейный исход за 2.95 и на победу «Сабаделя» за 3.55.

Форма команд

«Кастельон» расположился на 21-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 26 баллов. Этот клуб выиграл семь поединков, пять раз играл вничью и 16 раз проиграл в этом сезоне. В активе у команды 27 забитых и 36 пропущенных мячей. В последних матчах «Кастельон» играет на таком же уровне, что и весь сезон. Клуб выдает серию ужасных матчей и регулярно теряет очки.

«Сабадель» находится на 20-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 27 пунктов. Клуб выиграл шесть матчей, девять раз играл вничью и проиграл в 13 случаях. В нынешнем сезоне у «Сабаделя» 23 забитых мяча и 32 пропущенных. Из команд, которые находятся в подвале турнирной таблицы, у «Сабаделя» не всё так плохо с пропущенными мячами. В последних поединках «Сабадель» играет неплохо, но всё же никак не может начать победную серию и брать очки в каждом матче.

Информация для ставок

«Сабадель» выиграл всего один матч из последних пяти

«Кастельон» проиграл в трех матчах из последних пяти

У «Сабаделя» всего два забитых мяча за последние пять поединков

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что тотал голов будет меньше двух по коэффициенту 1.82. Не стоит ожидать от этих клубов голевой феерии, они точно не будут баловать зрителей забитыми мячами. Также можно поставить на ничью или победу «Сабаделя» за 1.62.