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«Кайрат» — «Омония». Прогноз на матч Лиги конференций (16.09.2021)

сегодня, 15:19

«Кайрат» примет «Омонию» в рамках группового этапа Лиги конференций УЕФА. Для таких клубов выступления в третьем по силе турнире от УЕФА будет очень хорошим шансом выиграть еврокубок. Этот турнир был придуман для того, чтобы далеко не самые сильные команды мира могли бороться за трофей и «Кайрат» может чувствовать себя здесь комфортно. Этот клуб в течение многих лет показывал хорошую игру и заслужил принять участие в серьезном турнире. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.153.333.58
Фонбет 1.95 3.45 4.00
Мелбет 1.84 3.41 4.52
1XBET 1.90 3.48 3.94
BetBoom 1.90 3.55 4.15

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Кайрат». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.35. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.35 и на победу «Омонии» по 3.00.

Форма команд

В прошлом сезоне представители Казахстана смотрелись очень даже неплохо. В этом сезоне «Кайрат» продолжает доказывать, что это сильный клуб с большими амбициями. Команда в последних матчах очень хороша, за исключением одного поединка — это была игра против «Ордыбасы», которую «Кайрат» проиграл 2:1. Также у «Кайрата» было болезненное поражение от «Алашкерта» в августе 2021 года, в остальных матчах «Кайрат» был хорош.

«Омония» не может похвастаться хорошим уровнем игры. Этот клуб часто теряет очки и не выглядит хорошо даже в своем чемпионате. Команда выступает в Первом дивизионе Кипра. В последних играх «Омония» продолжает терять баллы и показывать невнятную игру, команда проиграла АЕКу со счетом 2:1, а также уступила «Антверпену» 3:0. Не лучший результат для команды, которая хочет выиграть первый евротрофей.

Информация для ставок

  • «Омония» проиграла три матча из последних пяти
  • «Кайрат» проиграл два матча из последних пяти
  • «Омония» пропустила девять голов в последних пяти матчах

Прогноз

Это будет тяжелый поединок для обеих команд. Несмотря на то, что «Кайрат» выглядит фаворитом, в этом противостоянии стоит ожидать любой исход. «Омония» не в лучшей форме, но ради первой победы в еврокубках она готова на многое. Стоит присмотреться к ставке на ничейный исход или победу «Омонии» по коэффициенту 1.60.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.24 1.65 1.67 2.24
Мелбет 1.77 2.10
1XBET 1.34 3.20
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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 17:36
У руля Кайрата встал Курбан Бердыев которого утвердили в начале нового сезона, поэтому с таким опытом тренера как у нового наставника хозяев, победу должен одержать Кайрат. Удачи
4th84sapnbws
4th84sapnbws
сегодня в 15:44
Футбольный клуб Кайрат (Алматы) выиграет матч.
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