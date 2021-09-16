«Кайрат» — «Омония». Прогноз на матч Лиги конференций (16.09.2021)

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сегодня, 15:19

«Кайрат» примет «Омонию» в рамках группового этапа Лиги конференций УЕФА . Для таких клубов выступления в третьем по силе турнире от УЕФА будет очень хорошим шансом выиграть еврокубок. Этот турнир был придуман для того, чтобы далеко не самые сильные команды мира могли бороться за трофей и «Кайрат» может чувствовать себя здесь комфортно. Этот клуб в течение многих лет показывал хорошую игру и заслужил принять участие в серьезном турнире. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Кайрат». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.35. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.35 и на победу «Омонии» по 3.00.

Форма команд

В прошлом сезоне представители Казахстана смотрелись очень даже неплохо. В этом сезоне «Кайрат» продолжает доказывать, что это сильный клуб с большими амбициями. Команда в последних матчах очень хороша, за исключением одного поединка — это была игра против «Ордыбасы», которую «Кайрат» проиграл 2:1. Также у «Кайрата» было болезненное поражение от «Алашкерта» в августе 2021 года, в остальных матчах «Кайрат» был хорош.

«Омония» не может похвастаться хорошим уровнем игры. Этот клуб часто теряет очки и не выглядит хорошо даже в своем чемпионате. Команда выступает в Первом дивизионе Кипра. В последних играх «Омония» продолжает терять баллы и показывать невнятную игру, команда проиграла АЕКу со счетом 2:1, а также уступила «Антверпену» 3:0. Не лучший результат для команды, которая хочет выиграть первый евротрофей.

Информация для ставок

«Омония» проиграла три матча из последних пяти

«Кайрат» проиграл два матча из последних пяти

«Омония» пропустила девять голов в последних пяти матчах

Прогноз

Это будет тяжелый поединок для обеих команд. Несмотря на то, что «Кайрат» выглядит фаворитом, в этом противостоянии стоит ожидать любой исход. «Омония» не в лучшей форме, но ради первой победы в еврокубках она готова на многое. Стоит присмотреться к ставке на ничейный исход или победу «Омонии» по коэффициенту 1.60.