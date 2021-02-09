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«Коринтианс» — «Атлетико Паранаэнсе». Прогноз на матч бразильской Серии А (11.02.2021)

вчера, 23:41

«Коринтианс» сыграет против «Атлетико Паранаэнсе» в рамках очередного тура бразильского первенства. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущее противостояние.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.153.163.96
Fonbet 2.15 3.05 3.85
Лига ставок 2.17 3.05 3.55
Pin-up 2.13 3.20 3.90

Ставки букмекеров

«Коринтианс» выглядит фаворитом данного противостояния, на победу этого клуба можно сделать ставку по коэффициенту 2.05. Ничейный исход оценивают в 3.30, а победу «Атлетико» в 3.80.

Форма команд

«Коринтианс» идет на восьмой строчке в таблице в нынешнем сезоне. У клуба 48 баллов в активе. Свой последний поединок команда выиграла со счетом 2;1, обыграв «Сеару». В нынешнем сезоне у «Коринтианса» неплохо получается в атаке, клуб забил 41 мяч, но в обороне все ужасно — 39 пропущенных мячей.

«Атлетико Паранаэнсе» находится на 11-й строчке в таблице бразильской Серии А и имеет в активе 46 баллов. Свой последний матч клуб сыграл вничью со счетом 0:0, команда не смогла обыграть «Интернасьонал». «Атлетико» мало забивает и много пропускает — 31 гол забит и столько же пропущено. Всего в этом сезоне у команды 13 побед, что аномально мало для коллектива, который хочет сражаться за призовые места.

Информация для ставок

  • «Коринтианс» выиграл лишь в двух из последних пяти матчей
  • «Атлетико Паранаэнсе» не проигрывает три матча кряду
  • «Коринтианс» выиграл в восьми из 17 матчей на своем поле

Прогноз

Букмекеры считают, что в этом матче будет ничья хотя бы в одном из таймов — коэффициент 1.43. Это актуальная ставка, которая может сыграть. Также можно поставить на то, что «Коринтианс» победит ровно в один мяч — коэффициент 3.60.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Флуминенсе» — «Атлетико Минейро».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.153.163.96
Fonbet 2.15 3.05 3.85
Лига ставок 2.17 3.05 3.55
Pin-up 2.13 3.20 3.90
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sv_1969
sv_1969
вчера в 23:45
Ничья возможно
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