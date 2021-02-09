«Коринтианс» — «Атлетико Паранаэнсе». Прогноз на матч бразильской Серии А (11.02.2021)

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вчера, 23:41

«Коринтианс» сыграет против «Атлетико Паранаэнсе» в рамках очередного тура бразильского первенства. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущее противостояние.

Ставки букмекеров

«Коринтианс» выглядит фаворитом данного противостояния, на победу этого клуба можно сделать ставку по коэффициенту 2.05. Ничейный исход оценивают в 3.30, а победу «Атлетико» в 3.80.

Форма команд

«Коринтианс» идет на восьмой строчке в таблице в нынешнем сезоне. У клуба 48 баллов в активе. Свой последний поединок команда выиграла со счетом 2;1, обыграв «Сеару». В нынешнем сезоне у «Коринтианса» неплохо получается в атаке, клуб забил 41 мяч, но в обороне все ужасно — 39 пропущенных мячей.

«Атлетико Паранаэнсе» находится на 11-й строчке в таблице бразильской Серии А и имеет в активе 46 баллов. Свой последний матч клуб сыграл вничью со счетом 0:0, команда не смогла обыграть «Интернасьонал». «Атлетико» мало забивает и много пропускает — 31 гол забит и столько же пропущено. Всего в этом сезоне у команды 13 побед, что аномально мало для коллектива, который хочет сражаться за призовые места.

Информация для ставок

«Коринтианс» выиграл лишь в двух из последних пяти матчей

«Атлетико Паранаэнсе» не проигрывает три матча кряду

«Коринтианс» выиграл в восьми из 17 матчей на своем поле

Прогноз

Букмекеры считают, что в этом матче будет ничья хотя бы в одном из таймов — коэффициент 1.43. Это актуальная ставка, которая может сыграть. Также можно поставить на то, что «Коринтианс» победит ровно в один мяч — коэффициент 3.60.

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