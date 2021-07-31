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«Коринтианс» — «Фламенго». Прогноз на матч бразильской Серии А (01.08.2021)

вчера, 16:45

«Коринтианс» играет против «Фламенго» в рамках очередного тура бразильской Серии А. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.493.981.66
BetBoom 4.40 3.65 1.78

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Фламенго». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.65. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 4.10, а на победу хозяев поля по 5.00.

Форма команд

«Коринтианс» расположился на десятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 17 баллов. Команда выиграла четыре поединка, пять раз играла вничью и проиграла в четырех матчах. У клуба в активе 11 забитых и 11 пропущенных мячей. В последних матчах «Коринтианс» выглядит очень плохо. Команда часто проигрывает и теряет очки даже в поединках против слабых клубов.

«Фламенго», который может усилиться чилийской суперзвездой, расположился на шестой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 21 балл. В активе команды — семь побед, ни одного ничейного исхода и четыре поражения. Команда забила 22 гола и пропустила десять мячей. В последних матчах «Фламенго» выглядит неплохо, команда стабильно побеждает и набирает очки, пытаясь подняться на самый верх таблицы.

Информация для ставок

● «Фламенго» забил 13 голов в последних пяти матчах
● «Коринтианс» выиграл два матча из последних пяти
● «Фламенго» выиграл шесть поединков кряду

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют» по коэффициенту 1.97.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.69 1.51 1.88 1.99 1.47 2.79
BetBoom 2.42 1.51 1.73 2.01 1.39 2.80
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shlomo
shlomo
вчера в 16:47
Гости не проиграют
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