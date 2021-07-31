«Коринтианс» — «Фламенго». Прогноз на матч бразильской Серии А (01.08.2021)

«Коринтианс» играет против «Фламенго» в рамках очередного тура бразильской Серии А. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.
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сегодня, 22:00
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Фламенго». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.65. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 4.10, а на победу хозяев поля по 5.00.
Форма команд
«Коринтианс» расположился на десятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 17 баллов. Команда выиграла четыре поединка, пять раз играла вничью и проиграла в четырех матчах. У клуба в активе 11 забитых и 11 пропущенных мячей. В последних матчах «Коринтианс» выглядит очень плохо. Команда часто проигрывает и теряет очки даже в поединках против слабых клубов.
«Фламенго», который может усилиться чилийской суперзвездой, расположился на шестой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 21 балл. В активе команды — семь побед, ни одного ничейного исхода и четыре поражения. Команда забила 22 гола и пропустила десять мячей. В последних матчах «Фламенго» выглядит неплохо, команда стабильно побеждает и набирает очки, пытаясь подняться на самый верх таблицы.
Информация для ставок
● «Фламенго» забил 13 голов в последних пяти матчах
● «Коринтианс» выиграл два матча из последних пяти
● «Фламенго» выиграл шесть поединков кряду
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют» по коэффициенту 1.97.