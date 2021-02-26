«Кортрейк» — «Зюлте-Варегем». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (27.02.2021)

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вчера, 23:17

«Кортрейк» в 28-м туре чемпионата Бельгии принимает на своем поле «Зюлте-Варегем». Данный матч можно назвать одним из центральных в этот игровой день. Предлагаем обзор предстоящего поединка и прогнозы на матч, который состоится 27 февраля 2021 года.

Ставки букмекеров

«Кортрейк» расположился на 13-й позиции в чемпионате и сыграет с «Зюлте-Варегемом», который находится выше на целых шесть строчек. Букмекеры называют небольшим фаворитом хозяев, давая коэффициент на их победу 2.1. На успех «Зюлте-Варегема» можно сделать ставку за 3.3. Достаточно вероятна и ничья в этом противостоянии, на которую можно поставить в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент составляет 3.7.

По мнению букмекеров, в матче будет забито много голов. На ТБ 2.5 можно поставить с коэффициентом 1.65. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной, то коэффициент на ТМ 2.5 составляет 2.25.

Форма команд

«Зюлте-Варегем» показывает стабильную игру и имеет серию из нескольких матчей без поражений. Команда находится на седьмой позиции и в ее активе 40 набранных очков. Коллектив борется за попадание в первую восьмерку, на данный момент успешно справляется с этой задачей. В прошлом туре «Зюлте-Варегем» обыграл «Стандард» (3:2), а немного ранее оказались сильнее «Синт-Трейдена» (2:1).

«Кортрейк» демонстрирует переменные результаты, чередуя победы и поражения. Команда находится на 13-м месте и не претендует на высокие позиции, но и от зоны вылета держится на безопасном расстоянии. В прошлой игре «Кортрейк» неожиданно выиграл у «Андерлехта» (2:0), а туром ранее проиграл «Хеверли Лувену» (1:3).

Информация для ставок

«Кортрейк» проиграл четыре домашних матча подряд во всех турнирах.

«Зюлте-Варегем» проиграл всего один поединок из последних пяти.

«Кортрейк» выиграл четыре последних матча против «Зюлте-Варегема» на своем стадионе.

В последних двух встречах между командами была зафиксирована ничья.

Прогноз

Нас ждет интересный и сложный поединок. Каждая из команд будет стараться сыграть без ошибок и аккуратно у своих ворот. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 2.25.