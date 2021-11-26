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«Кристал Пэлас» — «Астон Вилла». Прогноз на матч АПЛ (27.11.2021)

26 ноября 2021, 18:29

«Кристал Пэлас» сыграет против «Астон Виллы». Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.243.453.50
Фонбет 2.25 3.30 3.30
BetBoom 2.32 3.33 3.33

Ставки букмекеров

Фаворит этой игры — «Кристал Пэлас». Поставить на победу команды можно по коэффициенту 2.20. Ничейный исход оценивается в 3.35, а победа гостей в 3.35.

Форма команд

«Кристал Пэлас» расположился на десятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 16 баллов. Команда выиграла три поединка, семь раз играла вничью и проиграла в двух матчах. У «Пэлас» 18 забитых и 17 пропущенных мячей. В последних матчах лондонский коллектив сыграл вничью с «Бернли», а также выиграл у «Вулверхэмптона» и «Манчестер Сити».

«Астон Вилла» расположилась на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 13 баллов. Команда выиграла четыре матча, один раз сыграла вничью и проиграла семь поединков. Всего у «Астон Виллы» 16 забитых и 20 пропущенных голов. В последних матчах клуб из Бирмингема выиграл у «Брайтона», а также уступил «Саутгемптону» и «Вест Хэму».

Информация для ставок

● «Астон Вилла» выиграла один матч из последних пяти
● «Кристал Пэлас» не проигрывает семь игр кряду
● У «Виллы» три забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре стоит сделать ставку на «ничейный исход или победа „Астон Виллы“» по коэффициенту 1.67. Команду возглавил Стивен Джеррард, клуб заметно прибавил в своей игре.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.71 1.52 1.85 2.07 1.48 2.85
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Все комментарии
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26 ноября в 19:52
Футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон) одержит победу.
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