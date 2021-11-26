«Кристал Пэлас» — «Астон Вилла». Прогноз на матч АПЛ (27.11.2021)

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26 ноября 2021, 18:29

«Кристал Пэлас» сыграет против «Астон Виллы». Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворит этой игры — «Кристал Пэлас». Поставить на победу команды можно по коэффициенту 2.20. Ничейный исход оценивается в 3.35, а победа гостей в 3.35.

Форма команд

«Кристал Пэлас» расположился на десятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 16 баллов. Команда выиграла три поединка, семь раз играла вничью и проиграла в двух матчах. У «Пэлас» 18 забитых и 17 пропущенных мячей. В последних матчах лондонский коллектив сыграл вничью с «Бернли», а также выиграл у «Вулверхэмптона» и «Манчестер Сити».

«Астон Вилла» расположилась на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 13 баллов. Команда выиграла четыре матча, один раз сыграла вничью и проиграла семь поединков. Всего у «Астон Виллы» 16 забитых и 20 пропущенных голов. В последних матчах клуб из Бирмингема выиграл у «Брайтона», а также уступил «Саутгемптону» и «Вест Хэму».

Информация для ставок

● «Астон Вилла» выиграла один матч из последних пяти

● «Кристал Пэлас» не проигрывает семь игр кряду

● У «Виллы» три забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре стоит сделать ставку на «ничейный исход или победа „Астон Виллы“» по коэффициенту 1.67. Команду возглавил Стивен Джеррард, клуб заметно прибавил в своей игре.