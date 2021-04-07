«Крылья Советов» — «Динамо». Прогноз на матч Кубка России (08.04.2021)

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вчера, 13:53

8 апреля «Динамо» сыграет в гостях у «Крыльев Советов». Этот поединок пройдет в рамках четвертьфинала Кубка России. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка является «Динамо». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.30. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.30 и на победу «Крыльев Советов» за 3.25.

Форма команд

«Крылья Советов» выступают в ФНЛ , во второй по силе лиге России. В активе команды 79 очков, она идет на первой строчке в таблице и намерена вернуться в РПЛ . В активе команды 25 побед, четыре ничьих и пять поражений. В последних играх у «Крыльев» все очень хорошо, команда много побеждает и готова дать бой в четвертьфинале Кубка России.

«Динамо» неплохо выступает в этом сезоне, команда смогла добраться до пятой строчки в таблице в РПЛ . У клуба 42 пункта. «Динамо» победило в 13 поединках, трижды играло вничью и проиграло восемь раз. «Динамо», как и его соперник, хорошо играет в последних матчах и может навязать борьбу оппоненту за право выйти в полуфинал российского кубка.

Информация для ставок

У «Динамо» одно поражение в пяти последних играх

У «Динамо» 12 забитых мячей за последние пять игр

«Крылья» не проигрывают 20 матчей кряду во всех турнирах

Прогноз

Учитывая то, как много команды забивают, стоит присмотреться к ставке на «обе забьют» по коэффициенту 1.85. Также можно поставить на «тотал голов больше 2,5» по коэффициенту 2.15. Это будет очень интересный матч с участием двух хороших и забивных команд.

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