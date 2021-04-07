«Крылья Советов» — «Динамо». Прогноз на матч Кубка России (08.04.2021)

8 апреля «Динамо» сыграет в гостях у «Крыльев Советов». Этот поединок пройдет в рамках четвертьфинала Кубка России. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.
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1 : 0
53’
сегодня, 17:30
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка является «Динамо». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.30. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.30 и на победу «Крыльев Советов» за 3.25.
Форма команд
«Крылья Советов» выступают в ФНЛ, во второй по силе лиге России. В активе команды 79 очков, она идет на первой строчке в таблице и намерена вернуться в РПЛ. В активе команды 25 побед, четыре ничьих и пять поражений. В последних играх у «Крыльев» все очень хорошо, команда много побеждает и готова дать бой в четвертьфинале Кубка России.
«Динамо» неплохо выступает в этом сезоне, команда смогла добраться до пятой строчки в таблице в РПЛ. У клуба 42 пункта. «Динамо» победило в 13 поединках, трижды играло вничью и проиграло восемь раз. «Динамо», как и его соперник, хорошо играет в последних матчах и может навязать борьбу оппоненту за право выйти в полуфинал российского кубка.
Информация для ставок
- У «Динамо» одно поражение в пяти последних играх
- У «Динамо» 12 забитых мячей за последние пять игр
- «Крылья» не проигрывают 20 матчей кряду во всех турнирах
Прогноз
Учитывая то, как много команды забивают, стоит присмотреться к ставке на «обе забьют» по коэффициенту 1.85. Также можно поставить на «тотал голов больше 2,5» по коэффициенту 2.15. Это будет очень интересный матч с участием двух хороших и забивных команд.
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