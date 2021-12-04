«Ланс» — ПСЖ. Прогноз на матч Лиги 1 (04.12.2021)

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сегодня, 10:34

«Ланс» и ПСЖ проведут очную встречу в рамках 17-го тура чемпионата Франции. Вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на этот поединок.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет свидетельствует о том, что в этом матче победят гости. Ставки на успех ПСЖ принимаются по коэффициенту 1.70. Заключить пари на ничью можно по котировке 4.45, а вероятность победы «Ланса» оценивается в 5.20.

Форма команд

«Ланс» успешно начал этот розыгрыш Лиги 1 и даже побывал на втором месте в турнирной таблице, но сейчас у команды наметился явный спад. Так в пяти прошлых турах чемпионата «красно-желтые» одержали только одну победу, обыграв на своем поле «Труа».



ПСЖ уверенно идет по турнирной дистанции чемпионата Франции. Парижане единолично лидируют в турнирной таблице с комфортным преимуществом над вторым местом.

Информация для ставок

• ПСЖ выиграл 13 из последних 16 гостевых матчей Лиги 1

• В 6 прошлых матчах «Ланса» в чемпионате прошла ставка на ТБ (2,5)

• «Ланс» забивал минимум 2 гола в 4 последних поединках лиги на своем поле

Прогноз