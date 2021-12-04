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«Ланс» — ПСЖ. Прогноз на матч Лиги 1 (04.12.2021)

сегодня, 10:34

«Ланс» и ПСЖ проведут очную встречу в рамках 17-го тура чемпионата Франции. Вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.934.601.65
Фонбет 4.70 4.20 1.67
Мелбет 5.15 4.38 1.68
1XBET 5.90 4.68 1.58
BetBoom 5.37 4.62 1.59

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет свидетельствует о том, что в этом матче победят гости. Ставки на успех ПСЖ принимаются по коэффициенту 1.70. Заключить пари на ничью можно по котировке 4.45, а вероятность победы «Ланса» оценивается в 5.20.

Форма команд

«Ланс» успешно начал этот розыгрыш Лиги 1 и даже побывал на втором месте в турнирной таблице, но сейчас у команды наметился явный спад. Так в пяти прошлых турах чемпионата «красно-желтые» одержали только одну победу, обыграв на своем поле «Труа».

ПСЖ уверенно идет по турнирной дистанции чемпионата Франции. Парижане единолично лидируют в турнирной таблице с комфортным преимуществом над вторым местом.

Информация для ставок

ПСЖ выиграл 13 из последних 16 гостевых матчей Лиги 1
• В 6 прошлых матчах «Ланса» в чемпионате прошла ставка на ТБ (2,5)
• «Ланс» забивал минимум 2 гола в 4 последних поединках лиги на своем поле

Прогноз

В домашней игре против лидера «Ланс» попробует порадовать своих болельщиков. В родных стенах эта команда играет с прицелом на атаку, которая в этом сезоне выступает достаточно результативно. Учитывая, что ПСЖ систематически ошибается в защите на выезде, предлагаем ставку на «обе забьют – да», которая в линии БК Мелбет идет по коэффициенту 1.60.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.23 1.25 2.53 1.58 2.01 1.90
Мелбет 2.41 1.54
1XBET 2.54 1.49
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