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«Лестер» — «Брайтон». Прогноз на матч чемпионата Англии (13.12.2020)

вчера, 06:44

В 12-м туре АПЛ «Лестер» дома примет «Брайтон». Сумеют ли гости помешать планам хозяев?

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.093.503.88
BetCity 2.10 3.50 3.60
Fonbet 2.05 3.70 3.50
GGBet 2.11 3.47 3.72
Лига ставок 2.05 3.40 3.75

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Фонбет представила следующие коэффициенты на матч «Лестер» — «Брайтон»: победу хозяев можно сыграть за 2,06, триумф гостей представлен коэффициентом 3,72, а ничья доступна за 3,70.

Тотал в этой встрече выставлен на отметке 2,5 мяча. Больше можно сыграть за 1,94, а меньше за 1,96.

Форма команд

«Лестер» благодаря последней победе над АЕКом (2:0) сумел завоевать первую позицию в группе Лиги Европы. В АПЛ наконец-то удалось прервать серию из поражений и победить «Шеффилд Юнайтед» (2:1). После этого результата команда закрепилась на 4-й строчке с отставанием от лидеров в 3 очка. Также отметим вариативную игру «лис» в атаке в последних матчах.

«Брайтон» находится на 16-й позиции в АПЛ. Команда проиграла один из четырех последних поединков. Случилось это в последнем туре в игре с «Саутгемптоном» (1:2). Всего лишь две победы на счету команды этом сезоне. С такими результатами невероятно сложно будет избежать борьбы за выживание.

Информация для ставок

  • «Лестер» выиграл 5 из 10 последних домашних встреч
  • «Брайтон» победил в 6 из 10 последних выездных поединков
  • Между собой за два последних года команды сыграли пять раз. Три победы на счету «Лестера», две встречи завершились вничью

Прогноз

Мы считаем, что пришло время «лисам» впервые сыграть вничью в этом сезоне АПЛ. «Брайтон» является крепким коллективом, который добился действительно неплохого прогресса и способен дать бой хозяевам поля. Ожидаем обоюдную, неуступчивую борьбу. Наша ставка – ничья с котировкой 3,70 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.093.503.88
BetCity 2.10 3.50 3.60
Fonbet 2.05 3.70 3.50
GGBet 2.11 3.47 3.72
Лига ставок 2.05 3.40 3.75
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 13:27
Фаворит матча футбольный клуб «Брайтон»
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