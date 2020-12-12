«Лестер» — «Брайтон». Прогноз на матч чемпионата Англии (13.12.2020)

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вчера, 06:44

В 12-м туре АПЛ «Лестер» дома примет «Брайтон». Сумеют ли гости помешать планам хозяев?

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Фонбет представила следующие коэффициенты на матч «Лестер» — «Брайтон»: победу хозяев можно сыграть за 2,06, триумф гостей представлен коэффициентом 3,72, а ничья доступна за 3,70.

Тотал в этой встрече выставлен на отметке 2,5 мяча. Больше можно сыграть за 1,94, а меньше за 1,96.

Форма команд

«Лестер» благодаря последней победе над АЕКом (2:0) сумел завоевать первую позицию в группе Лиги Европы. В АПЛ наконец-то удалось прервать серию из поражений и победить «Шеффилд Юнайтед» (2:1). После этого результата команда закрепилась на 4-й строчке с отставанием от лидеров в 3 очка. Также отметим вариативную игру «лис» в атаке в последних матчах.

«Брайтон» находится на 16-й позиции в АПЛ . Команда проиграла один из четырех последних поединков. Случилось это в последнем туре в игре с «Саутгемптоном» (1:2). Всего лишь две победы на счету команды этом сезоне. С такими результатами невероятно сложно будет избежать борьбы за выживание.

Информация для ставок

«Лестер» выиграл 5 из 10 последних домашних встреч

«Брайтон» победил в 6 из 10 последних выездных поединков

Между собой за два последних года команды сыграли пять раз. Три победы на счету «Лестера», две встречи завершились вничью

Прогноз