«Лестер» — «Шеффилд»: прогноз на матч Премьер-Лиги (14.03.2021)

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вчера, 10:54

«Лестер» принимает на своем поле «Шеффилд». Этот поединок пройдет в рамках 28-го тура английской Премьер-Лиги.

Ставки букмекеров

«Лестер» — фаворит матча. На победу этого клуба можно поставить с коэффициентом 1.50. Также букмекеры рекомендуют обратить внимание на ставку с ничейным исходом за 4.30, а также на победу «Шеффилда» за 6.50.

Форма команд

«Лестер» показывает удивительные результаты под руководством Брендана Роджерса. Клуб набрал 53 балла и расположился на третьей строчке. «Лисы» выиграли 16 матчей, пять раз играли вничью и проиграли в семи поединках. Клуб забил 48 голов и пропустил 32 мяча. В последних матчах «Лестер» очень хорош, но у клуба все же были осечки, именно поэтому «лисы» отстают от «Манчестер Юнайтед» на один пункт.

«Шеффилд» — аутсайдер нынешнего сезона АПЛ . Клуб набрал 14 пунктов и расположился на 20-й строчке в таблице. В активе у «Шеффилда» четыре победы, две ничьих и 22 поражения. Команда забила 16 голов и пропустила 45 мячей. По числу пропущенных «Шеффилд» является одной из худших команд АПЛ нынешнего сезона.

Информация для ставок

● «Лестер» проиграл всего один матч из последних пяти

● «Шеффилд» проиграл в четырех матчах из последних пяти

● У «Шеффилда» один забитый мяч за последние пять игр в АПЛ

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что только «Лестер» забьет с коэффициентом 1.13. Также букмекеры рекомендуют сделать ставку на победу «Лестера» или ничейный исход за 1.11.

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