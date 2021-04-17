«Леванте» — «Вильярреал». Прогноз на матч Примеры (18.04.2021)

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вчера, 15:46

«Леванте» примет «Вильярреал» в рамках очередного тура испанской Примеры. Этот поединок запланирован на 18 апреля 2021 года.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча является «Вильярреал». Поставить на победу «подлодки» можно по коэффициенту 2.05. Еще одна актуальная ставка на игру «ничейный исход» по 3.40. Также можно поставить на победу «Леванте» по 3.75.

Форма команд

«Леванте» расположился на девятой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 38 баллов. В активе «лягушек» девять побед, 11 ничьих и десять поражений. Команда забила 37 мячей и пропустила 39 голов. В последних играх «Леванте» играет очень плохо, клуб практически в каждом матче теряет очки. Если так продолжится и дальше, «Леванте» рискует опуститься ниже в турнирной таблице.

«Вильярреал» здорово начал сезон, набирая очки практически в каждом поединке. Ближе к середине сезона команда показывала плохие результаты, сейчас Унаи Эмери решил пересмотреть свою тактику, поэтому «Вильярреал» вновь на плаву. Команда расположилась на седьмой строчке в турнирной таблице и набрала 46 пунктов. В нынешнем сезоне у «подлодки» 11 побед, 13 ничьих и шесть поражений. В последних играх «Вильярреал» играет неплохо и стабильно набирает очки.

Информация для ставок

● «Леванте» проиграл три матча из последних пяти

● У «Леванте» пять пропущенных голов в последних пяти играх

● «Вильярреал» выиграл семь игр из последних десяти во всех турнирах

Прогноз

Актуальная ставка на игру «обе команды забьют» по коэффициенту 1.68. Также можно поставить на победу «Вильярреала» или ничью и по 1.27.

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