ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

«Лидс» — «Лестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (07.11.2021)

07 ноября 2021, 14:51

«Лидс» играет против «Лестера» в рамках 11-го тура Премьер-Лиги в Англии. Поединок запланирован на 7 ноября 2021 года. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Англия. Премьер-Лига 2021/2022
Лидс
Лестер Сити
1 : 1
завершен
07 ноября 2021, 17:00
воскресенье
Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Лестер». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.50. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 3.50, а победа «Лидса» идёт по коэффициенту 2.75.

В качестве дополнительной ставки на игру можно выбрать тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.45.

Форма команд

«Лидс» расположился на 17-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба десять баллов. Команда выиграла два поединка, четыре раза играла вничью и проиграла в четырех матчах. У «Лидса» десять забитых и 17 пропущенных в Премьер-Лиге в нынешнем сезоне. В последних поединках «Лидс» выиграл у «Норвича», а также сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» и проиграл «Саутгемптону».

«Лестер Сити» расположился на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 14 баллов. Команда выиграла четыре матча, дважды играла вничью и проиграла в четырех поединках. У «Лестера» 15 забитых голов и 17 пропущенных мячей. В последних матчах «Лестер» уступил «Арсеналу», а также выиграл у «Брентфорда» и «Манчестер Юнайтед».

Информация для ставок

  • «Лестер» выиграл три матча из последних пяти
  • «Лидс» выиграл два матча из последних пяти
  • «Лестер» забил четыре гола в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют и не будет ничейного исхода» по коэффициенту 2.30. Не верится в то, что команды способны сыграть вничью, уж слишком боевой настрой у них, они чаще всего в этом сезоне либо побеждают, либо проигрывают.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.72 1.31 2.29 1.68 1.80 2.08
Euro Club Index: «Шансы „Зенита“ на чемпионство — 86,2%, „Спартака“ — 0%»
Вчера, 14:49 Комментарии26
Фонбет дарит фрибет 2000 рублей в Чёрную пятницу!
24 ноября
Сломанная оборона, отсутствие единства и никакой Санчо. Большие проблемы, которые остались в МЮ после Сульшера
23 ноябряАлександр Чистяков в блоге Футбол - это больКомментарии8
«Мальме» — «Зенит». Прогноз на матч Лиги чемпионов (23.11.2021)
22 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии9
«Краснодар» — «Спартак». Прогноз на матч РПЛ (20.11.2021)
19 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии4
Александр Овечкин стал амбассадором «Фонбет»
16 ноября Комментарии3
Все комментарии
shlomo
shlomo
07 ноября в 16:00
Обе забьют это точно
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100