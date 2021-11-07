«Лидс» — «Лестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (07.11.2021)

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07 ноября 2021, 14:51

«Лидс» играет против «Лестера» в рамках 11-го тура Премьер-Лиги в Англии. Поединок запланирован на 7 ноября 2021 года. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Лестер». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.50. Ничейный исход оценивается по коэффициенту 3.50, а победа «Лидса» идёт по коэффициенту 2.75.

В качестве дополнительной ставки на игру можно выбрать тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.45.

Форма команд

«Лидс» расположился на 17-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба десять баллов. Команда выиграла два поединка, четыре раза играла вничью и проиграла в четырех матчах. У «Лидса» десять забитых и 17 пропущенных в Премьер-Лиге в нынешнем сезоне. В последних поединках «Лидс» выиграл у «Норвича», а также сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» и проиграл «Саутгемптону».

«Лестер Сити» расположился на 11-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 14 баллов. Команда выиграла четыре матча, дважды играла вничью и проиграла в четырех поединках. У «Лестера» 15 забитых голов и 17 пропущенных мячей. В последних матчах «Лестер» уступил «Арсеналу», а также выиграл у «Брентфорда» и «Манчестер Юнайтед».

Информация для ставок

«Лестер» выиграл три матча из последних пяти

«Лидс» выиграл два матча из последних пяти

«Лестер» забил четыре гола в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют и не будет ничейного исхода» по коэффициенту 2.30. Не верится в то, что команды способны сыграть вничью, уж слишком боевой настрой у них, они чаще всего в этом сезоне либо побеждают, либо проигрывают.