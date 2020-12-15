«Лидс» — «Ньюкасл». Прогноз на матч чемпионата Англии (16.12.2020)

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вчера, 05:38

«Лидс» в рамках 13-го тура в АПЛ дома встречается с «Ньюкаслом». У какого клуба больше шансов на победу?

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет считает фаворитом предстоящего поединка «Лидс». Их триумф отмечен коэффициентом 1,79, ничья представлена котировкой 3,95, а победу гостей можно сыграть за 4,70.

Тотал в этой встрече выставлен на отметке 2,5 мяча. Больше можно сыграть за 1,81, а тотал меньше доступен для выбора за 2,11.

Форма команд

«Лидс» после неплохого старта сезона стал действовать гораздо хуже. Команда уступила в двух последних поединках – «Челси» (1:3) и «Вест Хэму» (1:2). Теперь необходимо наверстывать упущенное. На текущий момент у подопечных Марсело Бьелсы 14-я позиция в АПЛ .

«Ньюкасл» находится на 12-й строчке. Команда прервала серию из двух поражений двумя триумфами. Удалось переиграть «Кристал Пэлас» (2:0) и «Вест Бромвич» (2:1). Благодаря шести набранным «Ньюкасл» смог значительно укрепить уверенность в собственных силах.

Информация для ставок

«Лидс» не выигрывает на домашней арене на протяжении пяти последних поединков

«Ньюкасл» победил в 6 из 10 последних выездных встреч

Последний раз «Лидс» побеждал «Ньюкасл» в официальных матчах 11 сентября 2002 года

Прогноз

На домашней арене у «Лидса» впечатляющая поддержка. Необходимо уже порадовать своих поклонников достойной игрой. В первую очередь нужно поправить надежность своей обороны. В этом аспекте команда испытывает серьезные проблемы.

Мы считаем, что «Ньюкасл» не сможет ничего противопоставить атакующей и разносторонней игре «Лидса». Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с котировкой 1,79 в букмекерской конторе Фонбет. Рисковать и играть минусовую фору не предлагаем, так как всё-таки «сороки» крайне неуступчивы и не сдаются до последней минуты матча.