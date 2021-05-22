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«Лидс» — «Вест Бромвич». Прогноз на матч АПЛ (23.05.2021)

сегодня, 00:24

«Лидс» сыграет против «Вест Бромвича» в рамках последнего тура Английской Премьер-Лиги. Этот поединок запланирован на 23 мая 2021 года. В нынешнем сезоне «Лидс» Марсело Бьелсы показывает удивительный футбол, клуб очень много забивает и столько же пропускает. Многие английские эксперты называют «Лидс» самой весёлой командой АПЛ. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.455.306.59
BetBoom 1.44 5.47 6.46

Ставки букмекеров

В этом матче фаворитом является «Лидс». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.44. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 5.20 и на победу «Вест Бромвича» по коэффициенту 6.60.

Форма команд

«Лидс» набрал 56 пунктов и расположился на десятой строчке в турнирной таблице. Команда выиграла 17 матчей, пять раз играла вничью и проиграла в 15 поединках АПЛ. У клуба в активе 59 забитых и 53 пропущенных. В последних матчах «Лидс» играет очень хорошо и регулярно набирает очки. Свою задачу Марсело Бьелса уже выполнил, клуб совершенно точно не вылетит в Чемпионшип, а это значит, что можно расслабиться в этом матче.

«Вест Бромвич» вылетает в Чемпионшип. Клуб набрал 26 пунктов и расположился на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе команды пять побед, 11 ничьих и 21 поражение. Всего «Вест Бромвич» забил 34 гола и пропустил 73 мяча. В последних матчах команда никак не может собраться и выдает один провальный матч за другим. Команде было суждено отправится покорять Чемпионшип, вполне возможно, что клуб вернется ещё сильнее, потенциал у «Вест Бромвича» есть.

Информация для ставок

  • «Лидс» забил девять мячей в пяти последних матчах
  • У «Вест Бромвича» шесть игр кряду без побед
  • «Лидс» выиграл три матча кряду

Прогноз

Актуальная ставка на игру — обе команды забьют по коэффициенту 1.57. Также можно поставить на победу «Лидса» и ТМ 4.5 по коэффициенту 1.98.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.46 1.59
BetBoom 6.34 1.13 3.27 1.36 2.56 1.54
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