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«Мальме» — «Жальгирис». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (27.07.2022)

сегодня, 13:10
Мальме

Ставки букмекеров

Букмекеры убеждены, что «Мальме» выиграет этот поединок. Ставки с таким условием в линии компании Лига Ставок играются по коэффициенту 1.23, ничья котируется в 6.40, а за победу «Жальгириса» выставлена цена 14.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.225.8415.69
Мелбет 1.21 5.75 12.50
1XBET 1.20 5.90 13.00
BetBoom 1.24 5.60 16.00

Аналитики также убеждены, что команды продемонстрируют результативный футбол. Ставки на ТБ(2,5) гола можно сыграть по коэффициенту 1.75, ТМ(2,5) – 2.05.

Форма команд

Первая встреча команд завершилась сенсационной победой «Жальгириса». На домашней арене клуб из Литвы забил победный гол в дебюте второго тайма, заполучив преимущество перед ответной игрой.

Футболисты «Мальме» на минувших выходных добились дежурной победы в чемпионате Швеции, где им удалось обыграть на домашней арене «Сириус» (3:1). «Жальгирис», в свою очередь, пропускал предыдущий тур национального чемпионата, где команда лидирует в турнирной таблице с такими результатами: 12 побед, пять ничьих и одно поражение.

Информация для ставок

  • «Мальме» сыграл на ТБ(2,5) гола в 3 из прошлых 4 матчей
  • «Мальме» выиграл 8 из предыдущих 10 домашних матчей всех турниров
  • «Жальгирис» не проигрывал в 10 последних гостевых поединках – три ничьи и семь побед

Прогноз

В ответном матче «Мальме» нужно отыгрываться, а «Жальгирис» стабильно забивал голы в последних поединках. Рекомендуем поставить на ТБ(2,5) гола по коэффициенту 1.75 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.14 1.36 2.01 1.82 1.57 2.41
Мелбет 2.03 1.81
1XBET 2.06 1.79
BetBoom 3.10 1.33 2.01 1.73 1.57 2.28
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vk9kvq9sfsby
сегодня в 13:11
Победу одержит «Мальме»
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