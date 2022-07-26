«Мальме» — «Жальгирис». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (27.07.2022)

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сегодня, 13:10

Ставки букмекеров

Букмекеры убеждены, что «Мальме» выиграет этот поединок. Ставки с таким условием в линии компании Лига Ставок играются по коэффициенту 1.23, ничья котируется в 6.40, а за победу «Жальгириса» выставлена цена 14.00.

Аналитики также убеждены, что команды продемонстрируют результативный футбол. Ставки на ТБ (2,5) гола можно сыграть по коэффициенту 1.75, ТМ(2,5) – 2.05.

Форма команд

Первая встреча команд завершилась сенсационной победой «Жальгириса». На домашней арене клуб из Литвы забил победный гол в дебюте второго тайма, заполучив преимущество перед ответной игрой.

Футболисты «Мальме» на минувших выходных добились дежурной победы в чемпионате Швеции, где им удалось обыграть на домашней арене «Сириус» (3:1). «Жальгирис», в свою очередь, пропускал предыдущий тур национального чемпионата, где команда лидирует в турнирной таблице с такими результатами: 12 побед, пять ничьих и одно поражение.

Информация для ставок

«Мальме» сыграл на ТБ (2,5) гола в 3 из прошлых 4 матчей

(2,5) гола в 3 из прошлых 4 матчей «Мальме» выиграл 8 из предыдущих 10 домашних матчей всех турниров

«Жальгирис» не проигрывал в 10 последних гостевых поединках – три ничьи и семь побед

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