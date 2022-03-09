«Брага» — «Монако». Прогноз на матч Лиги Европы (10.03.2022)

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сегодня, 12:18

Ставки букмекеров

Следуя линии, которую на эту игру открыла компания Фонбет, в этом противостоянии нет фаворита. Поставить на победу «Браги» можно по коэффициенту 2.91, за ничью выставлена цена 3.40, а победа «Монако» играется по котировке 2.58.

Если анализировать ставки на голы, то здесь предпочтения экспертов на стороне умеренной результативности. Исход ТМ(2,5) играет по коэффициенту 1.76, ТБ (2,5) – 2.18.

Форма команд

На предыдущей стадии Лиги Европы «Брага» с трудом прошла «Шериф». Уступив сопернику в Тирасполе со счетом 0:2, представитель Португалии взял реванш в домашней игре, а затем одолел оппонента по итогам серии пенальти.

При этом «Брага» плохо провела последние два тура португальской лиги. В противостояниях с «Санта Кларой» (0:0) и «Боавиштой» (1:1) клуб заработал лишь два балла, невыразительно сыграв в атаке.

«Монако», в отличие от предстоящего соперника, в плей-офф Лиги Европы стартует с 1/8 финала. Французский коллектив занял первое место на групповом этапе турнира, набрав 12 очков за шесть туров квартета, где также выступали «Реал Сосьедад», ПСВ и «Штурм».

В чемпионате Франции княжеский клуб выступает без стабильности, имея только две победы за пять прошлых туров, но в предыдущем матче Лиги 1 коллектив Филиппа Клемана обыграл в гостях «Марсель» (1:0).

Информация для ставок

У «Браги» нет поражений в 4 прошлых матчах на своем поле – 3 победы и 1 ничья

«Монако» выиграл только 2 из последних 5 гостевых матчей всех турниров

«Монако» забивал и пропускал голы в 4 из предыдущих 5 матчей на выезде

Прогноз

Атакующий потенциал «Браги» и «Монако» на должном уровне, а вот защита обеих команд стабильно дает осечки. Поэтому, в этом матче стоит рассмотреть ставку «обе забьют – да», которая в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1.85.