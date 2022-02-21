«Брага» — «Шериф». Прогноз на матч Лиги Европы (24.02.2022)

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вчера, 10:38

Ставки букмекеров

Аналитики убеждены, что «Брага» выиграет в предстоящем матче. Ставки на победу хозяев поля БК Фонбет принимает по коэффициенту 1.47, за ничью выставлена цена 4.65, а победа «Шерифа» котируется в 7.70.

Также эксперты ожидают от команд результативный футбол. Поставить на ТБ (2,5) голов можно по котировке 1.90, ТМ(2,5) – 1.97.

Форма команд

«Шериф» отправляется в Португалию с положительным результатом первой встречи. Чемпион Молдавии обыграл «Брагу» в родных стенах со счетом 2:0, тем самым сделав весомую заявку на проход в следующий этап Лиги Европы.

Напомним, что «Шериф» успешно выступил на групповой стадии Лиги чемпионов, где клуб из Тирасполя взял третье место в квартете с очень серьезными соперниками – «Реал», «Интер» и «Шахтера».

«Брага» существенно усложнила себе жизнь, проиграв в Тирасполе. При этом после поражения в Лиге Европы «оружейники» отметились победой в национальном чемпионате Португалии, обыграв в гостях «Тонделу» (1:0). При этом в общем зачете лиги «Брага» не принимает участие в борьбе за медали, находясь на четвертом месте рейтинга.

Информация для ставок

«Брага» забивала минимум 2 гола в 3 из последних 4 матчей на своем поле

«Шериф» не проигрывал в 4 последних гостевых поединках всех турниров

«Брага» одержала 5 побед в 9 последних матчах всех турниров

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