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«Брага» — «Шериф». Прогноз на матч Лиги Европы (24.02.2022)

вчера, 10:38

Ставки букмекеров

Аналитики убеждены, что «Брага» выиграет в предстоящем матче. Ставки на победу хозяев поля БК Фонбет принимает по коэффициенту 1.47, за ничью выставлена цена 4.65, а победа «Шерифа» котируется в 7.70.

Лига Европы 2021/2022
Брага
Шериф
- : -
24 февраля 2022, 23:00
четверг
0 - 2
Первый матч
Трансляция
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.444.249.38
Фонбет 1.43 4.20 8.50
Мелбет 1.50 4.58 7.70
1XBET 1.50 4.58 7.70
BetBoom 1.44 4.33 9.28

Также эксперты ожидают от команд результативный футбол. Поставить на ТБ(2,5) голов можно по котировке 1.90, ТМ(2,5) – 1.97.

Форма команд

«Шериф» отправляется в Португалию с положительным результатом первой встречи. Чемпион Молдавии обыграл «Брагу» в родных стенах со счетом 2:0, тем самым сделав весомую заявку на проход в следующий этап Лиги Европы.

Напомним, что «Шериф» успешно выступил на групповой стадии Лиги чемпионов, где клуб из Тирасполя взял третье место в квартете с очень серьезными соперниками – «Реал», «Интер» и «Шахтера».

«Брага» существенно усложнила себе жизнь, проиграв в Тирасполе. При этом после поражения в Лиге Европы «оружейники» отметились победой в национальном чемпионате Португалии, обыграв в гостях «Тонделу» (1:0). При этом в общем зачете лиги «Брага» не принимает участие в борьбе за медали, находясь на четвертом месте рейтинга.

Информация для ставок

  • «Брага» забивала минимум 2 гола в 3 из последних 4 матчей на своем поле
  • «Шериф» не проигрывал в 4 последних гостевых поединках всех турниров
  • «Брага» одержала 5 побед в 9 последних матчах всех турниров

Прогноз

Результат первого матча обязует «Брагу» играть с прицелом на атаку, а в домашних поединках «оружейники» забивают стабильно. «Шериф», в свою очередь, при таком раскладе наверняка получит свои шансы в контратаках. Поэтому, предлагаем взять ставку на ТБ(2,5) голов по коэффициенту 1.90 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.66 1.46 1.88 1.99 1.47 2.64
Фонбет 1.87 1.93
Мелбет 1.93 2.01
1XBET 1.93 2.01
Все комментарии
3534zcg9kdau
3534zcg9kdau
вчера в 17:01
Футбольный клуб «Брага» выиграет матч.
Свeтозар
Свeтозар
вчера в 11:35
Брага в первом матче против Шерифа держала мяч под своим контролем. Однако, это не позволило португальцам хотя бы забить 1 гол. Более того, они еще и умудрились пропустить 2 мяча. Но справедливости ради, стоит отметить, что подопечные Карлуша Карвальяла имели несколько действительно хороших моментов. Правда, их подвела реализация. Шериф сенсационно пробился в групповой этап Лиги Чемпионов. Далее молдаване так же сенсационно прошли в плей-офф Лиги Европы. Теперь же они имеют возможность впервые в своей истории оказаться в 1/8 турнира. Чтобы это случилось, им хватит даже поражения со с разницей в 1 гол. Думаю, что Брага постарается реабилитироваться после поражения в первом матче. Скорее всего, уже с первых минут португальцы понесутся вперед. Им нужно забивать 2 гола, чтобы только сравнять счет. Наверняка Вернидуб прекрасно понимает, что уже с первых минут его команде предстоит выдержать сумасшедшее давление. Скорее всего, "молдаване" будут максимально надежно играть в обороне. У них нет права на ошибку! Мой прогноз. Рискну поставить здесь на то, что здесь не будет много забитых голов. Предлагаю поставить на ТМ 2,5.
pgx45zzdsb3s
pgx45zzdsb3s
вчера в 11:25
Футбольный клуб «Брага» одержит победу.
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