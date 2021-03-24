Лихтенштейн — Армения. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (25.03.2021)

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вчера, 23:17

25 марта сборная Лихтенштейна сыграет против Армении на стадионе «Райнпарк» в рамках квалификационного этапа к чемпионату мира 2022 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Армения — фаворит матча, на победу этой сборной можно поставить по коэффициенту 1.28. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 5.40. Еще одна актуальная ставка — ничья или победа Армении за 1.04.

Форма команд

Лихтенштейн, как и Армения, играют в группе J. В этой группе есть Румыния, Северная Македония, Исландия и Германия. Фавориты на выход на «мундиаль» — Германия и Исландия. Армения может попытаться выбраться на вторую строчку, но это будет тяжело. Лихтенштейн — один из главных аутсайдеров группы. Эта команда ужасно проводит свои последние матчи, регулярно пропуская даже от слабых сборных. На данный момент нет причин полагать, что Лихтенштейн сможет выиграть хотя бы несколько матчей в группе.

Армения неплохо играет в последних матчах. Эта сборная хорошо укомплектована и имеет лидеров в своем составе. Однако у Армении есть проблема — команда мало забивает. Это может стать большим препятствием в матчах отбора, так как забивать нужно много, чтобы выбраться на вторую строчку. Поединок против Лихтенштейна видится отличным шансом не только на победу, но и на несколько забитых мячей.

Информация для ставок

Армения не проигрывает в пяти матчах кряду во всех турнирах

Лихтенштейн не может победить в четырех матчах подряд во всех турнирах

У Лихтенштейна три гола в последних пяти матчах во всех турнирах

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на тотал голов меньше трех по коэффициенту 1.62. Еще одна актуальная ставка — «только Армения забьет» за 1.95.