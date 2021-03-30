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Лихтенштейн – Исландия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (31.03.2021)

вчера, 23:50

Сборные Лихтенштейна и Исландии 31 марта сыграют в матче квалификации чемпионата мира. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 28.00 7.20 1.16
Фонбет 30.00 7.50 1.13
Мелбет 34.00 8.20 1.15

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров, у команды Исландии не возникнет проблем в этой встрече. Ставки на победу гостей БК Мелбет принимает по коэффициенту 1.13, ничья идет за 8.90, а победу Лихтенштейна можно сыграть за 37.00

Небольшое предпочтение букмекеры отдают верховому исходу в этой игре. Поставить на тотал больше (2,5) голов можно за 1.81, меньше – 2.11.

Форма команд

Лихтенштейн сыграл два матча в стартовавшем отборе. В первой игре скромная сборная с минимальным счетом уступила дома Армении, забив в собственные ворота (0:1). Затем команда отправилась в гости к Северной Македонии, где ее ожидало крупное поражение со счетом 0:5.

У Исландии тоже два поражения на старте квалификации ЧМ-2022. В первом туре «викинги» неудачно сыграли в Германии, пропустив три безответных мяча (0:3). После этого исландцы отправились в гости к Армении, где команда тоже потерпела поражение (0:2).

С 1997 года соперники провели семь очных встреч в различных турнирах. В этих матчах четыре победы одержала Исландия, одна виктория на счету Лихтенштейна. Еще в двух дуэлях соперников был зафиксирован ничейный результат.

Информация для ставок

  • У сборной Исландии семь поражений подряд во всех турнирах
  • Исландия не забивала голы в трех предыдущих матчах
  • Лихтенштейн не забивал голы в пяти последних играх на своем поле

Прогноз

Вряд ли предстоящий матч порадует болельщиков забитыми голами и высокой результативностью. У Исландии сейчас огромные проблемы с атакой, а Лихтенштейн априори забивает очень мало. Предлагаем сыграть ставку на тотал меньше (3) голов по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Мелбет.

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Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.80 1.44 1.92 1.89 1.51 2.55
Мелбет 1.98 1.92
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
сегодня в 04:39
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является сборная Исландия
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