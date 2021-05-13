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«Лилль» — «Сент-Этьен». Прогноз на матч чемпионата Франции (16.05.2021)

сегодня, 07:56

В 37-м туре Лиги 1 лидер турнирной таблицы «Лилль» примет на своем поле «Сент-Этьен». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Франция. Лига 1 2020/2021
Лилль
Сент-Этьен
- : -
16 мая 2021, 22:00
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.355.0610.48
1XBET 1.42 4.96 9.00
BetBoom 1.35 5.18 9.96

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет считает «Лилль» очевидным фаворитом этого поединка. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.42. Ничейный исход оценивается в 4.96. Победа «Сент-Этьена» представлена коэффициентом 9.00.

Ставку на тотал больше 2.5 можно сделать по коэффициенту 1.92. Низовой исход матча (ТМ 2.5) котируется в 1.98.

Форма команд

«Лилль» близок к тому, чтобы подвинуть ПСЖ с чемпионского трона во Франции. Чтобы завоевать золотые медали, «догам» необходимо выиграть два оставшихся матча, независимо от результатов прямого конкурента. Команда Кристофа Гальтье выиграла три прошлых поединка в лиге, последовательно разобравшись с «Лионом» (3:2), «Ниццей» (2:0) и «Лансом» (3:0). Один из залогов успеха «Лилля» в текущем сезоне — это надежная оборона, пропустившая всего 22 гола в 36 матчах Лиги 1.

«Сент-Этьен» лишен турнирной мотивации. Команда идет на 11-м месте в общем зачете и не имеет шансов настигнуть первую пятерку. Но это не мешает «зелено-белым» время от времени одерживать победы. В двух прошлых турах Лиги 1 «Сент-Этьен» победил «Монпелье» (2:1) и «Марсель» (1:0).

Информация для ставок

  • «Лилль» не проигрывал «Сент-Этьену» в четырех матчах кряду – три победы и одна ничья
  • «Сент-Этьен» приграл три последних матча на поле «Лилля»
  • «Лилль» забивал по три гола в трех предыдущих домашних встречах с «Сент-Этьеном»

Прогноз

«Лилль» очень уверенно заканчивает чемпионат, демонстрируя хладнокровную игру. Учитывая, что «Сент-Этьен» не преследует никаких задач, а также отсутствие стабильности у гостевой команды, предлагаем поставить на победу хозяев с форой (-1) по коэффициенту 1.65 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.93 1.44 1.99 1.89 1.53 2.62
1XBET 2.83 1.43 2.00 1.94 1.53 2.50
BetBoom 2.87 1.45 1.95 1.91 1.55 2.53
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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:04
Победа хозяев
shlomo
shlomo
сегодня в 08:02, ред.
Лилль выиграет
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