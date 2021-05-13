«Лилль» — «Сент-Этьен». Прогноз на матч чемпионата Франции (16.05.2021)

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сегодня, 07:56

В 37-м туре Лиги 1 лидер турнирной таблицы «Лилль» примет на своем поле «Сент-Этьен». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет считает «Лилль» очевидным фаворитом этого поединка. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.42. Ничейный исход оценивается в 4.96. Победа «Сент-Этьена» представлена коэффициентом 9.00.

Ставку на тотал больше 2.5 можно сделать по коэффициенту 1.92. Низовой исход матча (ТМ 2.5) котируется в 1.98.

Форма команд

«Лилль» близок к тому, чтобы подвинуть ПСЖ с чемпионского трона во Франции. Чтобы завоевать золотые медали, «догам» необходимо выиграть два оставшихся матча, независимо от результатов прямого конкурента. Команда Кристофа Гальтье выиграла три прошлых поединка в лиге, последовательно разобравшись с «Лионом» (3:2), «Ниццей» (2:0) и «Лансом» (3:0). Один из залогов успеха «Лилля» в текущем сезоне — это надежная оборона, пропустившая всего 22 гола в 36 матчах Лиги 1.

«Сент-Этьен» лишен турнирной мотивации. Команда идет на 11-м месте в общем зачете и не имеет шансов настигнуть первую пятерку. Но это не мешает «зелено-белым» время от времени одерживать победы. В двух прошлых турах Лиги 1 «Сент-Этьен» победил «Монпелье» (2:1) и «Марсель» (1:0).

Информация для ставок

«Лилль» не проигрывал «Сент-Этьену» в четырех матчах кряду – три победы и одна ничья

«Сент-Этьен» приграл три последних матча на поле «Лилля»

«Лилль» забивал по три гола в трех предыдущих домашних встречах с «Сент-Этьеном»

Прогноз

«Лилль» очень уверенно заканчивает чемпионат, демонстрируя хладнокровную игру. Учитывая, что «Сент-Этьен» не преследует никаких задач, а также отсутствие стабильности у гостевой команды, предлагаем поставить на победу хозяев с форой (-1) по коэффициенту 1.65 в БК Фонбет.