«Линарес Депортиво» — «Севилья». Прогноз на матч Кубка Испании (05.01.2021)

В рамках 1/32 финала Кубка Испании состоится встреча между «Линаресом» и «Севильей». Удастся ли хозяевам избежать крупного поражения?
|
0 : 2
завершен
05 января 2021, 21:00
вторник
Ставки букмекеров
В букмекерской конторе Мелбет выставлены следующие котировки на эту игру. Взять победу «Линареса» можно за 12.50, ничья доступна на значении 6.60, а триумф «Севильи» доступен за 1.21.
Тотал в этом поединке установлен на классическом значении в 2,5 мяча. Больше можно взять за 1.49, а меньше доступно за 2.76.
Форма команд
«Линарес» является представителем Сегунды Б. Команда идет на третьей позиции. Серия без проигрышей составляет четыре поединка – три победы и одна ничья. В рамках Кубка Испании зафиксирована победа над «Интернасьоналем» Мадрид со счетом 3:0.
«Севилья» неплохо выступает в последних встречах. Победная серия из двух игр была прервана в прошлом туре ничьей с «Бетисом» (1:1). На текущий момент отставание от зоны Топ-4 составляет всего лишь три очка. Команда пока идет на шестом месте, но сыграла на два матча меньше нежели конкуренты. «Севилья» в предыдущем раунде Кубка Испании легко обыграла «Сьюдад де Лусену» (3:0).
Информация для ставок
- «Линарес» уступил в двух из шести последних домашних матчей
- «Севилья» выиграла в шести из семи последних выездных поединков
- Последний раз между собой команды встречались в 2002 году в рамках официальных встреч
Прогноз
Мы считаем, что хозяевам поля не удастся избежать разгромного поражения. «Севилья» очень мощно действует в последних встречах. Атака команды выделяется по-настоящему мощными игроками. Заметны качественные наработки в комбинационной игре. Наверняка мы увидим легкую победу команды гостей.
Именно на это и предлагаем сделать ставку. Сыграть победу гостей можно с учетом форы -1,5 мяча за коэффициент 1.66 в букмекерской конторе Бетсити.
Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Кордоба» — «Хетафе».