«Линарес Депортиво» — «Севилья». Прогноз на матч Кубка Испании (05.01.2021)

1609790253

04 января 2021, 22:57

В рамках 1/32 финала Кубка Испании состоится встреча между «Линаресом» и «Севильей». Удастся ли хозяевам избежать крупного поражения?

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Мелбет выставлены следующие котировки на эту игру. Взять победу «Линареса» можно за 12.50, ничья доступна на значении 6.60, а триумф «Севильи» доступен за 1.21.

Тотал в этом поединке установлен на классическом значении в 2,5 мяча. Больше можно взять за 1.49, а меньше доступно за 2.76.

Форма команд

«Линарес» является представителем Сегунды Б. Команда идет на третьей позиции. Серия без проигрышей составляет четыре поединка – три победы и одна ничья. В рамках Кубка Испании зафиксирована победа над «Интернасьоналем» Мадрид со счетом 3:0.

«Севилья» неплохо выступает в последних встречах. Победная серия из двух игр была прервана в прошлом туре ничьей с «Бетисом» (1:1). На текущий момент отставание от зоны Топ-4 составляет всего лишь три очка. Команда пока идет на шестом месте, но сыграла на два матча меньше нежели конкуренты. «Севилья» в предыдущем раунде Кубка Испании легко обыграла «Сьюдад де Лусену» (3:0).

Информация для ставок

«Линарес» уступил в двух из шести последних домашних матчей

«Севилья» выиграла в шести из семи последних выездных поединков

Последний раз между собой команды встречались в 2002 году в рамках официальных встреч

Прогноз

Мы считаем, что хозяевам поля не удастся избежать разгромного поражения. «Севилья» очень мощно действует в последних встречах. Атака команды выделяется по-настоящему мощными игроками. Заметны качественные наработки в комбинационной игре. Наверняка мы увидим легкую победу команды гостей.

Именно на это и предлагаем сделать ставку. Сыграть победу гостей можно с учетом форы -1,5 мяча за коэффициент 1.66 в букмекерской конторе Бетсити.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Кордоба» — «Хетафе».