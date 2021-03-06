«Ливерпуль» — «Фулхэм». Прогноз на матч АПЛ (07.03.2021)

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06 марта 2021, 16:01

«Ливерпуль» играет против «Фулхэма» в рамках 27-го тура АПЛ . Матч будет сыгран 7 марта 2021 года. В нынешнем сезоне «красные» играют в отвратительный футбол и никак не могут найти свою игру. Особенно это касается домашних матчей. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущее противостояние в Англии.

Ставки букмекеров

Букмекеры видят фаворитом в этом матче «Ливерпуль», на победу которого можно поставить за коэффициент 1.40. Также можно сделать ставку на то, что будет ничейный исход (за 5.00). И на победу «Фулхэма» за коэффициент 8.00.

Форма команд

«Ливерпуль» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 43 пункта. «Красные» неплохо стартовали и была надежда на повторение чемпионского сезона, однако ближе к середине первенству команда начала страдать от травм. Сейчас «Ливерпуль» находится в ужасном положении и проигрывает всем без разбора. Клуб выиграл 12 поединков, у команды семь ничьих и восемь поражений. «Красные» забили 47 голов и пропустили 35 мячей. В последних матчах «Ливерпуль» в очередной раз показал, насколько плохо играет эта команда без болельщиков.

«Фулхэм» расположился на 18-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала 23 пункта. В нынешнем сезоне у клуба четыре победы, 11 ничьих и 12 поражений. Команда забила 21 гол и пропустила 33 мяча. В последних матчах «Фулхэм» победил лишь несколько раз, в остальном команда продолжает страдать от своей плохой игры.

Информация для ставок

«Фулхэм» выиграл два матча из последних пяти

«Ливерпуль» проиграл все пять последних матчей на своем поле

У «Ливерпуля» девять пропущенных мячей в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на то, что тотал голов будет больше трех за коэффициент 2.00. Также букмекеры рекомендуют поставить на то, что первый гол забьет «Ливерпуль» за 1.32.