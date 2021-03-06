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«Ливерпуль» — «Фулхэм». Прогноз на матч АПЛ (07.03.2021)

06 марта 2021, 16:01

«Ливерпуль» играет против «Фулхэма» в рамках 27-го тура АПЛ. Матч будет сыгран 7 марта 2021 года. В нынешнем сезоне «красные» играют в отвратительный футбол и никак не могут найти свою игру. Особенно это касается домашних матчей. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущее противостояние в Англии.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.444.808.14
Fonbet Live! 98.00 6.60 1.12
Лига ставок 1.70 3.85 5.00

Ставки букмекеров

Букмекеры видят фаворитом в этом матче «Ливерпуль», на победу которого можно поставить за коэффициент 1.40. Также можно сделать ставку на то, что будет ничейный исход (за 5.00). И на победу «Фулхэма» за коэффициент 8.00.

Форма команд

«Ливерпуль» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 43 пункта. «Красные» неплохо стартовали и была надежда на повторение чемпионского сезона, однако ближе к середине первенству команда начала страдать от травм. Сейчас «Ливерпуль» находится в ужасном положении и проигрывает всем без разбора. Клуб выиграл 12 поединков, у команды семь ничьих и восемь поражений. «Красные» забили 47 голов и пропустили 35 мячей. В последних матчах «Ливерпуль» в очередной раз показал, насколько плохо играет эта команда без болельщиков.

«Фулхэм» расположился на 18-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала 23 пункта. В нынешнем сезоне у клуба четыре победы, 11 ничьих и 12 поражений. Команда забила 21 гол и пропустила 33 мяча. В последних матчах «Фулхэм» победил лишь несколько раз, в остальном команда продолжает страдать от своей плохой игры.

Информация для ставок

  • «Фулхэм» выиграл два матча из последних пяти
  • «Ливерпуль» проиграл все пять последних матчей на своем поле
  • У «Ливерпуля» девять пропущенных мячей в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на то, что тотал голов будет больше трех за коэффициент 2.00. Также букмекеры рекомендуют поставить на то, что первый гол забьет «Ливерпуль» за 1.32.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.444.808.14
Fonbet Live! 98.00 6.60 1.12
Лига ставок 1.70 3.85 5.00
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
06 марта в 16:06
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб Фулхэм (Лондон)
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