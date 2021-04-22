«Ливерпуль» — «Ньюкасл». Прогноз на матч чемпионата Англии (24.04.2021)

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22 апреля 2021, 06:33

«Ливерпуль» сыграет дома против «Ньюкасла» в рамках 33-го тура АПЛ . Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Ливерпуль» очевидным фаворитом встречи. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.27. Ничейный исход оценивается в 5.9. Ставка «обе забьют» представлена коэффициентом 2.03.

Форма команд

«Ливерпуль» переживает непростой период. Клуб еще не до конца смирился с вылетом из Лиги чемпионов, стал основателем Суперлиги, а вскоре вместе с другими клубами АПЛ объявил о выходе из турнира. В матче против «Лидса» (1:1) игроки получили в свой адрес много оскорблений и критики из-за вступления клуба в Суперлигу. В активе «красных» 15 побед, 8 ничьих и 9 поражений. «Мерсисайдцы» расположились на седьмой строчке чемпионата с 53 баллами. На счету «Ливерпуля» 54 забитых и 38 пропущенных мячей. После неудачной серии «Ливерпуль» начал снова регулярно набирать очки, однако в последнем туре увёз лишь ничью из Лидса.

«Ньюкасл» находится на 15-й строчке в турнирной таблице с 35 баллами. Команда выиграла 9 поединков, 8 раз сыграла вничью и проиграла 15 матчей. В активе «сорок» 35 забитых и 53 пропущенных мяча. После затяжной безвыигрышной серии «Ньюкасл» одержал две победы подряд.

Информация для ставок

«Ньюкасл» не проигрывает три матча кряду

«Ливерпуль» не проигрывает три матча подряд с учетом всех турниров

У «Ливерпуля» 6 поражений в 16 домашних матчах сезона

Прогноз