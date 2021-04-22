ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Ливерпуль» — «Ньюкасл». Прогноз на матч чемпионата Англии (24.04.2021)

22 апреля 2021, 06:33

«Ливерпуль» сыграет дома против «Ньюкасла» в рамках 33-го тура АПЛ. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.266.3612.06
Лига Ставок 1.25 6.60 11.00
Фонбет 1.25 6.20 11.50
1XBET 1.18 8.90 6.60
BetBoom 1.26 6.41 11.94

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Ливерпуль» очевидным фаворитом встречи. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.27. Ничейный исход оценивается в 5.9. Ставка «обе забьют» представлена коэффициентом 2.03.

Форма команд

«Ливерпуль» переживает непростой период. Клуб еще не до конца смирился с вылетом из Лиги чемпионов, стал основателем Суперлиги, а вскоре вместе с другими клубами АПЛ объявил о выходе из турнира. В матче против «Лидса» (1:1) игроки получили в свой адрес много оскорблений и критики из-за вступления клуба в Суперлигу. В активе «красных» 15 побед, 8 ничьих и 9 поражений. «Мерсисайдцы» расположились на седьмой строчке чемпионата с 53 баллами. На счету «Ливерпуля» 54 забитых и 38 пропущенных мячей. После неудачной серии «Ливерпуль» начал снова регулярно набирать очки, однако в последнем туре увёз лишь ничью из Лидса.

«Ньюкасл» находится на 15-й строчке в турнирной таблице с 35 баллами. Команда выиграла 9 поединков, 8 раз сыграла вничью и проиграла 15 матчей. В активе «сорок» 35 забитых и 53 пропущенных мяча. После затяжной безвыигрышной серии «Ньюкасл» одержал две победы подряд.

Информация для ставок

  • «Ньюкасл» не проигрывает три матча кряду
  • «Ливерпуль» не проигрывает три матча подряд с учетом всех турниров
  • У «Ливерпуля» 6 поражений в 16 домашних матчах сезона

Прогноз

В этом поединке можно поставить на ТБ 3 по коэффициенту 1.95. Также можно сделать ставку на то, что «Ливерпуль» забьет первый гол в матче, по коэффициенту 1.27.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.57 1.55 2.00 1.89
Лига Ставок 2.60 1.50 2.08 1.76
1XBET 3.88 1.22 4.60 1.20 1.91 1.89
BetBoom 4.74 1.21 2.66 1.51 2.06 1.80
Букмекеры считают «Ювентус» главным претендентом в Италии на место в ЛЧ
12 апреля Комментарии0
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии8
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии8
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Обсудить
Все комментарии
shlomo
shlomo
22 апреля в 08:21
Ливер должен выиграть...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100