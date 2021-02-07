«Луго» — «Эспаньол». Прогноз на матч Сегунды (08.02.2021)

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сегодня, 21:59

«Луго» сыграет с «Эспаньолом» в рамках 24-го тура испанской Сегунды. Матч состоится 8 февраля 2021 года. Для гостей это отличная возможность подняться выше в таблице и опередить «Альмерию». Каталонский клуб очень хочет вернуться в Примеру, делая для этого всё возможное. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что победителем этого матча будет «Эспаньол». На победу этого клуба можно сделать ставку с коэффициентом 1.95. Ничейный исход оценивают в 3.00, а в победу «Луго» верят за 4.70. Также можно поставить на то, что победит «Луго» или будет ничья за коэффициент 1.75.

Форма команд

«Луго» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Сегунды и имеет в активе 31 очко. Команда очень мало забивает и много пропускает. В нынешнем сезоне «Луго» 23 раза расписался в воротах соперников и ещё 22 раза пропустил в свои ворота. Это не лучшие показатели в Сегунде, но они позволяют клубу находится в середине турнирной таблицы. Свой последний матч «Луго» проиграл «Леганесу» со счетом 3:2.

«Эспаньол» находится на третьей строчке в таблице и имеет в активе 45 пунктов. Для клуба очень важно вернуться в Примеру. В нынешнем сезоне каталонский клуб неплохо играет в атаке и мало пропускает. «Эспаньол» забил 34 мяча и пропустил всего 14, меньше пропустила лишь «Мальорка». Свой последний поединок клуб из столицы Каталонии проиграл со счетом 2:3, уступив «Райо Вальекано».

Информация для ставок

«Эспаньол» проиграл три матча из последних пяти

«Эспаньол» выиграл пять матчей в гостях из 11

«Луго» выиграл один матч из пяти последних

Прогноз

В противостоянии «Эспаньола» и «Луго» можно сделать ставку на тотал голов в матче больше двух за коэффициент 1.80. Также можно поставить на то, что тотал голов в первом тайме будет больше 1,5 с коэффициентом 3.50.