«Лутон Таун» — КПР. Прогноз на матч Чемпионшипа (12.01.2021)

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11 января 2021, 20:48

«Лутон Таун» является небольшим фаворитом предстоящего матча с КПР . Удастся ли хозяевам подтвердить свой статус и набрать столь важные для себя три очка? Ответ в прогнозе экспертов нашего сайта.

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Мелбет выставлены следующие котировки на эту встречу. Победа «Лутон Таун» доступна за 2.24, ничья находится на значении 3.42, а триумф команды гостей можно сыграть за 3.34.

Тотал в этой игре установлен на значении в 2,5 мяча. Больше можно сыграть за 2.17, а меньше доступно за 1.77.

Форма команд

«Лутон Таун» является середняком в Чемпионшипе. Команда идет на 14-й позиции. Отрыв от зоны вылета составляет одиннадцать очков. Отставание от зоны плей-офф составляет семь очков. Крайне важно команде попробовать действовать несколько стабильнее. В прошлом туре удалось прервать серию из трех матчей без побед, переиграв «Бристоль Сити» (2:1).

КПР не может на протяжении девяти последних поединков победить в рамках Чемпионшипа. Из-за этого команда близка к зоне вылета. На текущий момент клуб расположился на 20-й позиции. Отрыв от зоны вылета составляет всего лишь два очка. В прошлом туре в рамках Кубка Англии команда уступила «Фулхэму» (0:2 доп. время).

Информация для ставок

«Лутон Таун» выиграл в четырех из семи последних домашних матчей

«Лутон Таун» не проигрывает на домашней арене на протяжении семи последних встреч

КПР победил в одной из 10 последних выездных встреч

Прогноз

Попробуем рискнуть и сыграем победу гостей с учетом форы 0 в букмекерской конторе Бетсити за коэффициент 2.44.

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