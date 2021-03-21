«Львов» — «Шахтёр». Прогноз на матч УПЛ (21.03.2021)

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сегодня, 01:06

Интересную встречу между «Шахтёром» и «Львовом» подарит нам 19-й тур чемпионата Украины. Предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является донецкий клуб. Поставить на победу команды можно по коэффициенту 1.16. Победа «Львова» оценивается по 17.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 7.5.

В своей линии букмекеры предлагают коэффициент 1.92 на тотал больше 3 мячей. Не сильно отличается и вероятность низовой встречи: ТМ 3 –по 1.88. Поставить на исход «обе забьют» можно по коэффициенту 2.6.

Форма команд

«Шахтер» проиграл и ответный матч «Роме» в Лиге Европы (1:2), покинув турнир. Сейчас команде стоит сосредоточиться на максимальном результате в УПЛ , ведь отставание от «Динамо» составляет четыре очка и не отыгрывается победой в личном матче с киевлянами. В прошлом туре «Шахтер» крупно обыграл «Десну» (4:0), а неделей ранее минимально выиграл у «Олимпика» (1:0).

«Львов» обитает внизу турнирной таблицы и в активе команды всего 12 очков. Команда редко выигрывает и пытается набирать баллы за счет частых ничьих. В прошлом туре «Львов» проиграл «Заре» (0:4), а неделей ранее также крупно уступил киевскому «Динамо» (1:4).

Информация для ставок

«Львов» проиграл три матча подряд в чемпионате Украины

«Шахтер» выиграл три матча из пяти последних в чемпионате

Девять из десяти последних официальных матчей «Шахтера» закончились исходом «обе забьют — нет»

«Львов» проиграл донецкому «Шахтеру» пять последних матчей

Прогноз

«Шахтер» не имеет права терять очки, если команда хочет бороться за золотые медали УПЛ . «Львов» достаточно много пропускает, поэтому предположим, что матч закончится результативно. Сделать ставку на «Шахтер» с форой -2 можно сделать в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.82.

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