«Львов» — «Шахтёр». Прогноз на матч УПЛ (21.03.2021)

Интересную встречу между «Шахтёром» и «Львовом» подарит нам 19-й тур чемпионата Украины. Предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.
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сегодня, 18:00
Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является донецкий клуб. Поставить на победу команды можно по коэффициенту 1.16. Победа «Львова» оценивается по 17.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 7.5.
В своей линии букмекеры предлагают коэффициент 1.92 на тотал больше 3 мячей. Не сильно отличается и вероятность низовой встречи: ТМ 3 –по 1.88. Поставить на исход «обе забьют» можно по коэффициенту 2.6.
Форма команд
«Шахтер» проиграл и ответный матч «Роме» в Лиге Европы (1:2), покинув турнир. Сейчас команде стоит сосредоточиться на максимальном результате в УПЛ, ведь отставание от «Динамо» составляет четыре очка и не отыгрывается победой в личном матче с киевлянами. В прошлом туре «Шахтер» крупно обыграл «Десну» (4:0), а неделей ранее минимально выиграл у «Олимпика» (1:0).
«Львов» обитает внизу турнирной таблицы и в активе команды всего 12 очков. Команда редко выигрывает и пытается набирать баллы за счет частых ничьих. В прошлом туре «Львов» проиграл «Заре» (0:4), а неделей ранее также крупно уступил киевскому «Динамо» (1:4).
Информация для ставок
- «Львов» проиграл три матча подряд в чемпионате Украины
- «Шахтер» выиграл три матча из пяти последних в чемпионате
- Девять из десяти последних официальных матчей «Шахтера» закончились исходом «обе забьют — нет»
- «Львов» проиграл донецкому «Шахтеру» пять последних матчей
Прогноз
«Шахтер» не имеет права терять очки, если команда хочет бороться за золотые медали УПЛ. «Львов» достаточно много пропускает, поэтому предположим, что матч закончится результативно. Сделать ставку на «Шахтер» с форой -2 можно сделать в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.82.
Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Динамо» Киев — «Рух».