«Манчестер Сити» — «Челси». Прогноз на матч чемпионата Англии (08.05.2021)

«Манчестер Сити» примет «Челси» в рамках 35-го тура английской Премьер-Лиги. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту встречу.
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сегодня, 19:30
Ставки букмекеров
Букмекеры считают «Манчестер Сити» фаворитом этой встречи. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.9. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.35, а победа «Челси» оценивается в 4.4.
Форма команд
Обе команды на этой неделе прошли своих соперников в Лиге чемпионов и также сыграют между собой в финале турнира.
«Манчестер Сити» в этом сезоне показывает невероятный футбол. Команда набрала 80 очков и безоговорочно лидирует в чемпионате. В этом сезоне АПЛ клуб выиграл 25 поединков, 5 раз сыграл вничью и проиграл в 4 матчах. Команда забила 71 гол и пропустила 24 мяча. Последнее время «горожане» побеждают в каждом матче, лишь изредка допуская осечки.
«Челси» в нынешнем сезон АПЛ выиграл 17 матчей, 10 раз сыграл вничью и проиграл в 7 встречах. В активе «синих» 61 балл и четвертая строчка в турнирной таблице. На счету лондонцев 53 гола и 31 пропущенный мяч в сезоне АПЛ. «Челси» очень сильно прибавил с приходом Томаса Тухеля и имеет отличные шансы финишировать в топ-4.
Информация для ставок
- «Манчестер Сити» забил десять мячей в пяти последних играх АПЛ
- «Челси» не проигрывает шесть матчей кряду во всех турнирах
- «Манчестер Сити» победил в пяти матчах кряду во всех турнирах
Прогноз
Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют», по коэффициенту 1.85. Также можно поставить на победу «Челси» или ничейный исход по коэффициенту 1.9.
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