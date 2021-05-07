«Манчестер Сити» — «Челси». Прогноз на матч чемпионата Англии (08.05.2021)

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вчера, 05:11

«Манчестер Сити» примет «Челси» в рамках 35-го тура английской Премьер-Лиги. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Манчестер Сити» фаворитом этой встречи. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.9. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.35, а победа «Челси» оценивается в 4.4.

Форма команд

Обе команды на этой неделе прошли своих соперников в Лиге чемпионов и также сыграют между собой в финале турнира.

«Манчестер Сити» в этом сезоне показывает невероятный футбол. Команда набрала 80 очков и безоговорочно лидирует в чемпионате. В этом сезоне АПЛ клуб выиграл 25 поединков, 5 раз сыграл вничью и проиграл в 4 матчах. Команда забила 71 гол и пропустила 24 мяча. Последнее время «горожане» побеждают в каждом матче, лишь изредка допуская осечки.

«Челси» в нынешнем сезон АПЛ выиграл 17 матчей, 10 раз сыграл вничью и проиграл в 7 встречах. В активе «синих» 61 балл и четвертая строчка в турнирной таблице. На счету лондонцев 53 гола и 31 пропущенный мяч в сезоне АПЛ . «Челси» очень сильно прибавил с приходом Томаса Тухеля и имеет отличные шансы финишировать в топ-4.

Информация для ставок

«Манчестер Сити» забил десять мячей в пяти последних играх АПЛ

«Челси» не проигрывает шесть матчей кряду во всех турнирах

«Манчестер Сити» победил в пяти матчах кряду во всех турнирах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют», по коэффициенту 1.85. Также можно поставить на победу «Челси» или ничейный исход по коэффициенту 1.9.

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