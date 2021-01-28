«Манчестер Сити» — «Шеффилд»: прогноз на матч АПЛ (30.01.2021)

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28 января 2021, 09:32

«Манчестер Сити» принимает «Шеффилд» на своем стадионе. Матч состоится 30 января 2021 года.

Ставки букмекеров

Очевидным фаворитом данного противостояния видится «Манчестер Сити». Также букмекеры рекомендуют обратить внимание на ставку тотал голов больше 3,5 с коэффициентом 2.30. В последнее время «Манчестер Сити» не замечает своих соперников и уничтожает их, забивая не менее трех мячей.

Форма команд

«Манчестер Сити» ударно начал 2021 год. Команда идет на первом месте в АПЛ и имеет 41 пункт в активе. Свой последний матч клуб выиграл со счетом 5:0. Также тренер Хосеп Гвардиола продвинулся в Кубке Англии и намерен вновь выиграть АПЛ в нынешнем сезоне, отобрав титул у «Ливерпуля». В последнее время «горожан» не остановить.

«Шеффилд» ужасен в нынешнем сезоне, и, скорее всего, вылетит в Чемпионшип. Команда находится на 20-й строчке в таблице и имеет всего пять набранных баллов. Даже если каким-то чудом клуб выиграет у «Манчестер Сити», эта команда все равно не выберется со дна таблицы. Свой последний матч «Шеффилд» выиграл со счетом 2:1.

Информация для ставок

● «Манчестер Сити» в последних пяти матчах забил 15 мячей и пропустил всего однажды

● «Шеффилд» пропускал голы в четырех из последних пяти матчей

● «Шеффилд» — одна из худших команд по числу пропущенных мячей — 32 гола

Прогноз

Главная интрига этого матча в том, сколько же в итоге забьет мячей «Манчестер Сити» «Шеффилду». Букмекеры советуют поставить на то, что только «Манчестер Сити» будет забивать в этом поединке с коэффициентом 1.75.