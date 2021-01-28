«Манчестер Сити» — «Шеффилд»: прогноз на матч АПЛ (30.01.2021)

«Манчестер Сити» принимает «Шеффилд» на своем стадионе. Матч состоится 30 января 2021 года.
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1 : 0
завершен
30 января 2021, 18:00
суббота
Ставки букмекеров
Очевидным фаворитом данного противостояния видится «Манчестер Сити». Также букмекеры рекомендуют обратить внимание на ставку тотал голов больше 3,5 с коэффициентом 2.30. В последнее время «Манчестер Сити» не замечает своих соперников и уничтожает их, забивая не менее трех мячей.
Форма команд
«Манчестер Сити» ударно начал 2021 год. Команда идет на первом месте в АПЛ и имеет 41 пункт в активе. Свой последний матч клуб выиграл со счетом 5:0. Также тренер Хосеп Гвардиола продвинулся в Кубке Англии и намерен вновь выиграть АПЛ в нынешнем сезоне, отобрав титул у «Ливерпуля». В последнее время «горожан» не остановить.
«Шеффилд» ужасен в нынешнем сезоне, и, скорее всего, вылетит в Чемпионшип. Команда находится на 20-й строчке в таблице и имеет всего пять набранных баллов. Даже если каким-то чудом клуб выиграет у «Манчестер Сити», эта команда все равно не выберется со дна таблицы. Свой последний матч «Шеффилд» выиграл со счетом 2:1.
Информация для ставок
● «Манчестер Сити» в последних пяти матчах забил 15 мячей и пропустил всего однажды
● «Шеффилд» пропускал голы в четырех из последних пяти матчей
● «Шеффилд» — одна из худших команд по числу пропущенных мячей — 32 гола
Прогноз
Главная интрига этого матча в том, сколько же в итоге забьет мячей «Манчестер Сити» «Шеффилду». Букмекеры советуют поставить на то, что только «Манчестер Сити» будет забивать в этом поединке с коэффициентом 1.75.