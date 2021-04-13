«Манчестер Юнайтед» — «Гранада». Прогноз на матч Лиги Европы (15.04.2021)

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вчера, 04:29

«Манчестер Юнайтед» примет у себя «Гранаду» в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги Европы УЕФА . Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Манчестер Юнайтед» фаворитом встречи. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.47. Также можно сделать ставку на ничью или победу «Гранады» (2.7). Исход «обе забьют» представлен коэффициентом 1.95.

Форма команд

«Манчестер Юнайтед» расположился на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Англии с 63 баллами. В нынешнем сезоне у подопечных Оле-Гуннара Сульшера 18 побед, 9 ничьих и 4 поражения. Команда забила 61 гол и пропустила 34 мяча. МЮ находится в очень хорошей форме, регулярно набирает очки и забивает в каждом матче.

«Гранада» проводит неплохой сезон. Клуб добрался до четвертьфинала Лиги Европы, находится на восьмой строчке чемпионата Испании и может вновь попасть в еврокубки. В этом сезоне у «Гранады» 11 побед, 6 ничьих и 13 поражений. Клуб забил 36 голов и пропустил 50 мячей.

Первая встреча между командами в Испании завершилась победой МЮ (2:0).

Информация для ставок

«Манчестер Юнайтед» проиграл один из десяти последних матчей во всех турнирах

«Гранада» проиграла четыре из последних пяти матчей во всех турнирах

«Манчестер Юнайтед» забил девять голов в последних пяти играх во всех турнирах

Прогноз

В этом матче можно поставить на то, что обе команды забьют и победит «Манчестер Юнайтед», по коэффициенту 3.30. Также можно сделать ставку на тотал голов больше 2.5 — 1.80.