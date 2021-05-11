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«Манчестер Юнайтед» — «Лестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (11.05.2021)

сегодня, 00:49

«Манчестер Юнайтед» примет «Лестер» в рамках очередного тура АПЛ 11 мая. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.563.402.97
Лига Ставок 2.50 3.35 2.90
Мелбет 2.53 3.42 3.04
1XBET 2.35 3.50 2.50
BetBoom 2.53 3.41 2.90

Ставки букмекеров

Букмекеры уверены в победе «Манчестер Юнайтед» — коэффициент 2.55. Также можно поставить на ничейный исход за 3.40 и на победу «Лестер Сити» за 2.95.

Форма команд

«Манчестер Юнайтед» набрал 70 баллов и занимает вторую строчку в турнирной таблице. В активе команды Сульшера 20 побед, десять ничьих и четыре поражения. В последних играх «Юнайтед» очень хорош, команда часто набирает очки и уже пробилась в финал Лиги Европы. Для «Манчестер Юнайтед» есть и другие радостные новости, клуб уже второй год кряду закончит чемпионат в топ-4, в следующем сезоне может побороться за титул.

«Лестер Сити» набрал 63 пункта. В нынешнем сезоне команда выиграла 19 поединков, шесть раз сыграла вничью и проиграла в десяти матчах. Клуб идет на четвертой строчке в турнирной таблице. «Лестер» не хочет, чтобы «Вест Хэм» или «Ливерпуль» заняли место в Лиге чемпионов, поэтому стоит ожидать, что «лисы» будут сражаться до последнего. В атаке у «Лестера» играют прирожденные бомбардиры.

Информация для ставок

  • «Лестер» выиграл три матча из последних пяти во всех турнирах
  • «Манчестер Юнайтед» проиграл только один матч из последних пяти во всех турнирах
  • У «Юнайтед» девять побед из 16 на своем поле в этом сезоне

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на победу «Лестера» или ничейный исход за 1.50. Также можно поставить на тотал забитых мячей больше 2,5 за 2.00.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Тондела» — «Белененсеш».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.78 1.49 1.91 2.00 1.49 2.80
Лига Ставок 2.70 1.47 1.86 1.95 1.48 2.65
Мелбет 1.91 2.04
1XBET 2.59 1.52 3.10 1.35 1.45 2.83
BetBoom 2.72 1.49 1.87 1.99 1.50 2.69
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