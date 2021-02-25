«Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад»: прогноз на матч Лиги Европы (25.02.2021)

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сегодня, 11:14

25 февраля 2021 года «Манчестер Юнайтед» примет на своем поле «Реал Сосьедад».

Ставки букмекеров

Букмекеры БК Фонбет предлагают следующие котировки на грядущий поединок: победа «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 2.02, ничейный исход за 3.85 и победа «Реала Сосьедад» за 3.55.

Форма команд

В нынешнем сезоне Премьер-Лиги «Манчестер Юнайтед» занимает вторую строчку, команда проигрывает идущему на первом месте «Манчестер Сити» десять очков. В активе «красных дьяволов» 49 пунктов. Клуб забил 53 мяча и пропустил 32 гола в АПЛ . «Манчестер Юнайтед» победил в 14 матчах, семь раз играл вничью и четырежды проигрывал. Нынешнюю форму «Манчестер Юнайтед» можно назвать хорошей, клуб очень хочет завоевать трофей Лиги Европы.

«Реал Сосьедад» здорово начал сезон, в активе у клуба 41 очко и пятая строчка в турнирной таблице. «Реал Сосьедад» выиграл 11 матчей в Примере, восемь раз сыграл вничью и пять раз проиграл. Команда забила 41 мяч и пропустила 20 голов. Клуб делает все возможное, чтобы попасть в еврокубки по итогам нынешнего сезона. В матче против «Манчестер Юнайтед» испанцы будут в статусе аутсайдера.

Информация для ставок

● «Реал Сосьедад» не проигрывает пять матчей в Примере

● «Манчестер Юнайтед» не знает поражений в пяти матчах кряду в АПЛ

● «Манчестер Юнайтед» забивал в четырех из пяти последних матчей

Прогноз

Букмекеры советуют присмотреться к ставке на то, что в этом поединке тотал голов будет больше трех с коэффициентом 2.00. Также можно поставить на то, что оба клуба забьют с коэффициентом 1.58.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Милан» — «Црвена Звезда».