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«Мариуполь» — «Ворскла». Прогноз на матч чемпионата Украины (06.03.2021)

04 марта 2021, 22:09

Интересную встречу двух коллективов подарит нам 17-й тур чемпионата Украины. «Мариуполь» сыграет с «Ворсклой». Встреча состоится 6 марта, а мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Украина. Премьер-Лига 2020/2021
Мариуполь
Ворскла
0 : 1
завершен
06 марта 2021, 15:00
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.713.352.02
Мелбет 3.98 3.24 2.03
Лига ставок 3.85 3.20 2.01

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ворскла». Поставить на победу команды можно с коэффициентом 1.82. Победа «Мариуполя» оценивается в 4.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.7.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2,5 – 2.12. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2,5 можно за 1.72. Вероятность того, что команды обменяются голами, оценивается коэффициентом 2.02.

Форма команд

«Мариуполь» идет на девятом месте и давно не может победить. Команда проводит очень неуверенный отрезок чемпионата, тренерам необходимо вносить срочные изменения. В прошлом туре «Мариуполь» сыграл вничью с «Днепром-1» (1:1), а неделей ранее уступил минимально «Заре» (0:1).

«Ворксла» занимает пятую позицию в УПЛ и очень много матчей играет вничью. Подопечным Юрия Максимова следует поработать над реализацией своих моментов у ворот соперника, тогда можно будет задуматься о борьбе за Лигу Европы на следующий сезон. В прошлом туре «Ворскла» выиграла у «Александрии» (3:1), а ранее сыграла в результативную ничью с «Ингульцом» (2:2).

Информация для ставок

  • «Ворскла» не проигрывает четыре матча подряд в чемпионате Украины
  • «Мариуполь» не может выиграть шесть официальных матчей подряд
  • В трех из четырех последних встреч команд был зафиксирован исход «обе забьют»

Прогноз

«Ворскла» сыграет против команды, которая играет в последнее время очень неудачно. У полтавчан есть все шансы на победу, которая поможет им вернуться в борьбу за Лигу Европы. Рекомендуем сделать ставку на победу «Ворсклы» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.82.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Вюрцбургер Кикерс» — «Хайденхайм».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.713.352.02
Мелбет 3.98 3.24 2.03
Лига ставок 3.85 3.20 2.01
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STVA 1
STVA 1
04 марта в 22:20
Гости не проиграют
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