«Майнц» — «Герта». Прогноз на матч немецкой Бундеслиги (14.12.2021)

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сегодня, 10:14

В 16-м туре чемпионата Германии «Майнц» ждет в гости «Герту». Предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Майнц». Команда играет домашний поединок, а поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.85. Победа «Герты» оценивается по 4.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры предлагают ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.04. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.83. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.88.

Форма команд

«Майнц» держится в середине таблицы и обеспечил себе безопасное расстояние от зоны вылета, помня ошибки прошлого сезона. Сейчас клуб находится на восьмом месте с 21 очком, но в последнее время стабильно набирать очки не выходит. Клуб опережает нынешнего оппонента всего на три очка, что говорит о высокой плотности в турнирной таблице. В последних двух поединках «Майнц» проиграл «Баварии» (1:2) и крупно выиграл у «Вольфсбурга» (3:0).

«Герта» в последних матчах редко проигрывает, но часто играет вничью. Клуб из Берлина занимает 14-е место с 18 очками, от зоны вылета его отделяет всего два балла. В прошлом туре «Герта» обыграла на своем стадионе «Арминию» (2:0), а неделей ранее разошлась миром со «Штутгартом» (2:2).

Информация для ставок

Девять из десяти последних матчей «Майнца» завершились исходом «обе забьют»

«Герта» выиграла пять из десяти выездных матчей во всех турнирах

Шесть из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Майнц» выиграл три из пяти последних матчей на своем поле с «Гертой»

Прогноз

Исходя из статистики личных встреч клубов, коллективы играют в закрытый футбол с малым количеством голевых моментов. Считаем, что и в этот раз болельщики не увидят голевой феерии. Сделать ставку на ТМ 2.5 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.83.