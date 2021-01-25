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«Миллуолл» — «Уотфорд»: прогноз на матч Чемпионшипа (26.01.2021)

25 января 2021, 11:43

В 22-м туре Чемпионшипа нас ждет довольно интересная вывеска. «Уотфорд» приедет в гости к середняку турнирной таблицы «Миллуоллу».

Англия. Чемпионшип 2020/2021
Миллуолл
Уотфорд
0 : 0
завершен
26 января 2021, 22:00
вторник
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.473.042.43
Мелбет 3.72 3.04 2.27
Лига ставок 3.50 3.10 2.18

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет на победу гостей предлагает коэффициент 2.35, победа «Миллуолла» будет стоить 3.35. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 3.0.

Также игроки могут выбрать тотал больше 2 мячей за 1.8 или предположить, что много мячей не будет (ТМ 2 за 2.01).

Форма команд

«Уотфорд» занимает одну из лидирующих позиций в Чемпионшипе и ведет ожесточенную борьбу, чтобы вернуться в английскую Премьер-Лигу. Команда показывает уверенные результаты и достаточно зрелищную игру. В последних турах были обыграны «Сток Сити» (2:1) и «Барнсли» (1:0).

Хозяева предстоящего поединка располагаются на 16-м месте в турнирной таблице, а в последнем туре прервали свою затянувшуюся серию без побед, одолев «Хаддерсфилд» (1:0). Команда находится в безопасности от зоны вылета, но о борьбе за АПЛ приходится лишь мечтать.

Информация для ставок

• «Уотфорд» одержал 3 победы подряд в Чемпионшипе
• «Миллуолл» не может победить на своем поле уже 9 матчей подряд
• Личные встречи на поле «Миллуолла» чаще всего заканчиваются исходом ТМ 2.5
• Ставка «обе забьют» сыграла лишь в двух из пяти последних встреч команд

Прогноз

«Уотфорд» на подъеме, клуб приложит все усилия для того, чтобы увезти 3 очка в этом поединке. Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на победу гостей с коэффициентом 2.35.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.473.042.43
Мелбет 3.72 3.04 2.27
Лига ставок 3.50 3.10 2.18
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shlomo
shlomo
25 января в 12:21
Уотфорд должен без особо напряга выиграть...
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