«Минай» — «Олимпик»: прогноз на матч чемпионата Украины (28.02.2021)

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сегодня, 14:17

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 16-й тур чемпионата Украины. «Минай» ждет в гости «Олимпик».

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Олимпик». Команда играет гостевой поединок, а поставить на их победу можно с коэффициентом 2.65. Победа «Миная» оценивается в 3.05, ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 2.85.

Букмекеры верят в верховой матч, поэтому предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.95. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 1.85. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Минай» является аутсайдером чемпионата и занимает последнее место в таблице. Команда — новичок в сильнейшей лиге Украины, поэтому такие выступления клуба вполне ожидаемы. В двух турах, которые были сыграны после зимнего перерыва, «Минай» уступил в матчах с «Александрией» (0:3) и «Львовом» (1:2).

«Олимпик» занимает 8-е место в таблице УПЛ . Клуб имеет запас в 7 очков перед зоной вылета, однако расслабляться коллективу не стоит. В последних турах «Олимпик» проиграл «Динамо» К (1:3) и «Днепру» (0:2).

Информация для ставок

• «Минай» не выигрывает уже шесть матчей в чемпионате

• «Олимпик» из шести последних матчей УПЛ смог одержать победу только в одном

• В матче первого круга между командами победу одержал «Олимпик» (3:0)

• «Олимпик» забивал в шести из семи выездных поединков

Прогноз

«Минай» находится в сложнейшей ситуации, команде очень нужны очки, чтобы попытаться сохранить прописку в главной лиге Украины. Предположим, что команда сможет не проиграть в нынешнем поединке. Сделать ставку, что хозяева не проиграют (1Х) можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.48.