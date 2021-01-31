«Мирандес» — «Лас-Пальмас»: прогноз на матч Сегунды (31.01.2021)

«Мирандес» принимает на своем стадионе «Лас-Пальмас».
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2 : 0
завершен
вчера, 20:15
Ставки букмекеров
В победу «Мирандеса» верят за коэффициент 2.30. Ничейный исход оценивают в 2.95, а победу «Лас-Пальмаса» предсказывают с коэффициентом 3.60.
Форма команд
«Мирандес» находится на 11-й строчке в таблице и имеет в активе 30 баллов. Клуб пытается сражаться за место в середине таблицы, ведь до топ-6 допрыгнуть не получается. Это значит, что сейчас у команды одна задача — удержаться в Сегунде. Свой последний матч команда выиграла со счетом 2:0. Это была тяжелая победа после серии поражений.
«Лас-Пальмас» находится на девятой строчке и имеет в активе 32 пункта. Сейчас клуб в неплохой форме, именно поэтому у него могут быть шансы на то, чтобы победить «Мирандес».
Информация для ставок
● «Мирандес» победил в одном из последних пяти матчей
● У «Лас-Пальмаса» три победы в пяти матчах
● «Мирандес» пропускал в четырех матчах из пяти
Прогноз
В этом матче можно поставить на тотал голов больше двух с коэффициентом 1.90. Команды неплохо играют в атаку в нынешнем сезоне и вполне могут забить друг другу немало мячей. Это отличный момент, чтобы сделать такую ставку.