«Мирандес» — «Лас-Пальмас»: прогноз на матч Сегунды (31.01.2021)

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вчера, 10:32

«Мирандес» принимает на своем стадионе «Лас-Пальмас».

Ставки букмекеров

В победу «Мирандеса» верят за коэффициент 2.30. Ничейный исход оценивают в 2.95, а победу «Лас-Пальмаса» предсказывают с коэффициентом 3.60.

Форма команд

«Мирандес» находится на 11-й строчке в таблице и имеет в активе 30 баллов. Клуб пытается сражаться за место в середине таблицы, ведь до топ-6 допрыгнуть не получается. Это значит, что сейчас у команды одна задача — удержаться в Сегунде. Свой последний матч команда выиграла со счетом 2:0. Это была тяжелая победа после серии поражений.

«Лас-Пальмас» находится на девятой строчке и имеет в активе 32 пункта. Сейчас клуб в неплохой форме, именно поэтому у него могут быть шансы на то, чтобы победить «Мирандес».

Информация для ставок

● «Мирандес» победил в одном из последних пяти матчей

● У «Лас-Пальмаса» три победы в пяти матчах

● «Мирандес» пропускал в четырех матчах из пяти

Прогноз

В этом матче можно поставить на тотал голов больше двух с коэффициентом 1.90. Команды неплохо играют в атаку в нынешнем сезоне и вполне могут забить друг другу немало мячей. Это отличный момент, чтобы сделать такую ставку.